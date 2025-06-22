В Курской области из-за ударов ВСУ неделю не могли вывезти тело погибшего пенсионера

Добровольцы смогли вывезти тело погибшего курянина только через шесть дней
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Хинштейн призвал курян не ездить в приграничные районы из-за опасности атак ВСУ (фото из архива)
Хинштейн призвал курян не ездить в приграничные районы из-за опасности атак ВСУ (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Добровольцы отряда «Барс-Курск» смогли эвакуировать из разрушенного дома в деревне Вторая Мужица тело пенсионера, который погиб еще 16 июня. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Мужчина 77 лет погиб при ударе дрона ВСУ по частному дому. Вывезти его тело раньше не было возможности. «Приношу искренние соболезнования родным», — написал Хинштейн в telegram-канале.

Также, по его словам, из деревни смогли эвакуировать 69-летнюю женщину. Ее поселят в одном из пунктов временного размещения. Хинштейн заверил, что пенсионерка получит всю необходимую помощь. Он также призвал курян не ездить в приграничные районы из-за опасности атак ВСУ.

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Добровольцы отряда «Барс-Курск» смогли эвакуировать из разрушенного дома в деревне Вторая Мужица тело пенсионера, который погиб еще 16 июня. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Мужчина 77 лет погиб при ударе дрона ВСУ по частному дому. Вывезти его тело раньше не было возможности. «Приношу искренние соболезнования родным», — написал Хинштейн в telegram-канале. Также, по его словам, из деревни смогли эвакуировать 69-летнюю женщину. Ее поселят в одном из пунктов временного размещения. Хинштейн заверил, что пенсионерка получит всю необходимую помощь. Он также призвал курян не ездить в приграничные районы из-за опасности атак ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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