В Челябинске в память о героях Великой Отечественной войны прошел флешмоб «Знамя Победы», в рамках которого более 200 человек развернули гигантский флаг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия».
«Такие акции объединяют поколения. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа», — сообщили URA.RU организаторы.
Масштабный флешмоб «Знамя Победы» прошел 22 июня, в День памяти и скорби, на проспекте Победы, 326. Участие в патриотической акции приняли более 200 человек, которые развернули гигантское Знамя Победы (30 на 20 метров). В числе участников были также члены партии «Единая Россия» и активисты «Молодой Гвардии».
Знамя Победы — штурмовой флаг, водруженный на крыше здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии. Это официальный символ Победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!