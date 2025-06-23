В Челябинске развернули гигантское «Знамя Победы». Видео

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Гигантский символ Победы развернули в Челябинске
Гигантский символ Победы развернули в Челябинске Фото:

В Челябинске в память о героях Великой Отечественной войны прошел флешмоб «Знамя Победы», в рамках которого более 200 человек развернули гигантский флаг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия». 

«Такие акции объединяют поколения. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа», — сообщили URA.RU организаторы. 

Масштабный флешмоб «Знамя Победы» прошел 22 июня, в День памяти и скорби, на проспекте Победы, 326. Участие в патриотической акции приняли более 200 человек, которые развернули гигантское Знамя Победы (30 на 20 метров). В числе участников были также члены партии «Единая Россия» и активисты «Молодой Гвардии». 

Знамя Победы — штурмовой флаг, водруженный на крыше здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии. Это официальный символ Победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

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В Челябинске в память о героях Великой Отечественной войны прошел флешмоб «Знамя Победы», в рамках которого более 200 человек развернули гигантский флаг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия».  «Такие акции объединяют поколения. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа», — сообщили URA.RU организаторы.  Масштабный флешмоб «Знамя Победы» прошел 22 июня, в День памяти и скорби, на проспекте Победы, 326. Участие в патриотической акции приняли более 200 человек, которые развернули гигантское Знамя Победы (30 на 20 метров). В числе участников были также члены партии «Единая Россия» и активисты «Молодой Гвардии».  Знамя Победы — штурмовой флаг, водруженный на крыше здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии. Это официальный символ Победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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