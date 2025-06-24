В Катаре ответили на атаку Ирана по авиабазе

Катар не откажется от посредничества из-за атаки Ирана
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Катар ответил Ирану на ракетные удары
Катар ответил Ирану на ракетные удары Фото:

Атака Ирана по Катару не заставит эмират отказаться от посреднических усилий. Об этом сообщил представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари.

«Мы считаем нападение сюрпризом, учитывая приверженность Катара посредничеству в кризисах. Катар продолжит усилия по разрешению конфликтов в регионе исключительно на основе собственной политики и стремления к миру», — заявил аль-Ансари. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее МИД Катара осудил иранскую ракетную атаку на базу Эль-Удейд, назвав ее нарушением суверенитета и международного права, и подчеркнул право страны на ответ. Власти Катара также призвали к немедленной деэскалации и возобновлению переговоров, отмечая, что подобные действия угрожают стабильности в регионе.

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Атака Ирана по Катару не заставит эмират отказаться от посреднических усилий. Об этом сообщил представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари. «Мы считаем нападение сюрпризом, учитывая приверженность Катара посредничеству в кризисах. Катар продолжит усилия по разрешению конфликтов в регионе исключительно на основе собственной политики и стремления к миру», — заявил аль-Ансари. Его слова передает РИА Новости.  Ранее МИД Катара осудил иранскую ракетную атаку на базу Эль-Удейд, назвав ее нарушением суверенитета и международного права, и подчеркнул право страны на ответ. Власти Катара также призвали к немедленной деэскалации и возобновлению переговоров, отмечая, что подобные действия угрожают стабильности в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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