В Катаре ответили на атаку Ирана по авиабазе

Атака Ирана по Катару не заставит эмират отказаться от посреднических усилий. Об этом сообщил представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари.
«Мы считаем нападение сюрпризом, учитывая приверженность Катара посредничеству в кризисах. Катар продолжит усилия по разрешению конфликтов в регионе исключительно на основе собственной политики и стремления к миру», — заявил аль-Ансари. Его слова передает РИА Новости.
Ранее МИД Катара осудил иранскую ракетную атаку на базу Эль-Удейд, назвав ее нарушением суверенитета и международного права, и подчеркнул право страны на ответ. Власти Катара также призвали к немедленной деэскалации и возобновлению переговоров, отмечая, что подобные действия угрожают стабильности в регионе.
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