Мощное землетрясение произошло близ Филиппин

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Землетрясение у восточного побережья острова Минданао зафиксировано в 04:58 по мск
Землетрясение у восточного побережья острова Минданао зафиксировано в 04:58 по мск Фото:

В акватории Филиппинского моря у восточного побережья острова Минданао зафиксирован толчок магнитудой 6,5. Информацию об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 390 км восточнее города Бислиг на Минданао. Его очаг находился на глубине 10 км, а сам толчок был зафиксирован в 04:54 по московскому времени.

Ранее также произошло два землетрясения у берегов Камчатки. Одно имело магнитуду 4,3, а второе 4,4.

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В акватории Филиппинского моря у восточного побережья острова Минданао зафиксирован толчок магнитудой 6,5. Информацию об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Эпицентр землетрясения находился в 390 км восточнее города Бислиг на Минданао. Его очаг находился на глубине 10 км, а сам толчок был зафиксирован в 04:54 по московскому времени. Ранее также произошло два землетрясения у берегов Камчатки. Одно имело магнитуду 4,3, а второе 4,4.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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