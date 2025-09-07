Несколько дронов сбито в Воронежской области, есть пострадавший

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Лискинском и Россошанском районах Воронежской области отменили режим опасности БПЛА
В Лискинском и Россошанском районах Воронежской области отменили режим опасности БПЛА Фото:

Дежурные подразделения ПВО в одном из районов Воронежской области уничтожили несколько беспилотников. По предварительным данным, в результате падения обломков пострадал мужчина. Об сообщил губернатор региона Александр Гусев. 

«Дежурными силами ПВО на территории еще одного из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА ранен мужчина. Ему оказывается вся необходимая помощь», — написал Гусев в telegram-канале. 

Отмечается, что в результате атаки БПЛА повреждены крыша и окна частного дома, произошло возгорание хозяйственной постройки. Все экстренные службы работают на месте происшествия, сообщает telegram-канал. В Лискинском и Россошанском районах режим непосредственной угрозы удара БПЛА отменен, однако общий режим опасности в регионе сохраняется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дежурные подразделения ПВО в одном из районов Воронежской области уничтожили несколько беспилотников. По предварительным данным, в результате падения обломков пострадал мужчина. Об сообщил губернатор региона Александр Гусев.  «Дежурными силами ПВО на территории еще одного из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА ранен мужчина. Ему оказывается вся необходимая помощь», — написал Гусев в telegram-канале.  Отмечается, что в результате атаки БПЛА повреждены крыша и окна частного дома, произошло возгорание хозяйственной постройки. Все экстренные службы работают на месте происшествия, сообщает telegram-канал. В Лискинском и Россошанском районах режим непосредственной угрозы удара БПЛА отменен, однако общий режим опасности в регионе сохраняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...