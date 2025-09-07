Несколько дронов сбито в Воронежской области, есть пострадавший

Дежурные подразделения ПВО в одном из районов Воронежской области уничтожили несколько беспилотников. По предварительным данным, в результате падения обломков пострадал мужчина. Об сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО на территории еще одного из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА ранен мужчина. Ему оказывается вся необходимая помощь», — написал Гусев в telegram-канале.
Отмечается, что в результате атаки БПЛА повреждены крыша и окна частного дома, произошло возгорание хозяйственной постройки. Все экстренные службы работают на месте происшествия, сообщает telegram-канал. В Лискинском и Россошанском районах режим непосредственной угрозы удара БПЛА отменен, однако общий режим опасности в регионе сохраняется.
