Зеленский пожелал вновь встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на возможность провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом на предстоящем саммите НАТО в Гааге, который пройдет 24–25 июня. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.
«Да, я собираюсь», — ответил Зеленский на вопрос Sky News, рассчитывает ли он на встречу с Трампом. Президент также отметил, что команды обеих сторон работают над организацией встречи.
Ранее планировалась встреча Зеленского и Трампа на полях саммита Группы семи (G7) в Канаде, однако она не состоялась. Трамп покинул мероприятие досрочно. Прибытие Зеленского в Канаду произошло уже после отъезда Трампа. По данным британской газеты The Guardian, украинская сторона выразила разочарование в связи с несостоявшейся встречей.
Саммит НАТО в Гааге соберет около 45 глав государств и правительств, а также министров иностранных дел и обороны. Всего ожидается участие около шести тысяч членов различных делегаций.
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