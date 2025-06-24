Зеленский пожелал вновь встретиться с Трампом

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Команды обеих сторон работают над организацией встречи
Команды обеих сторон работают над организацией встречи Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на возможность провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом на предстоящем саммите НАТО в Гааге, который пройдет 24–25 июня. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.

«Да, я собираюсь», — ответил Зеленский на вопрос Sky News, рассчитывает ли он на встречу с Трампом. Президент также отметил, что команды обеих сторон работают над организацией встречи.

Ранее планировалась встреча Зеленского и Трампа на полях саммита Группы семи (G7) в Канаде, однако она не состоялась. Трамп покинул мероприятие досрочно. Прибытие Зеленского в Канаду произошло уже после отъезда Трампа. По данным британской газеты The Guardian, украинская сторона выразила разочарование в связи с несостоявшейся встречей.

Саммит НАТО в Гааге соберет около 45 глав государств и правительств, а также министров иностранных дел и обороны. Всего ожидается участие около шести тысяч членов различных делегаций.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на возможность провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом на предстоящем саммите НАТО в Гааге, который пройдет 24–25 июня. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News. «Да, я собираюсь», — ответил Зеленский на вопрос Sky News, рассчитывает ли он на встречу с Трампом. Президент также отметил, что команды обеих сторон работают над организацией встречи. Ранее планировалась встреча Зеленского и Трампа на полях саммита Группы семи (G7) в Канаде, однако она не состоялась. Трамп покинул мероприятие досрочно. Прибытие Зеленского в Канаду произошло уже после отъезда Трампа. По данным британской газеты The Guardian, украинская сторона выразила разочарование в связи с несостоявшейся встречей. Саммит НАТО в Гааге соберет около 45 глав государств и правительств, а также министров иностранных дел и обороны. Всего ожидается участие около шести тысяч членов различных делегаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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