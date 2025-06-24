В Канаде экоактивист облил краской картину Пабло Пикассо

В Монреальском музее изящных искусств экоактивист попытался испортить картину Пабло Пикассо «L'htare» (1901), облив ее розовой краской. Об этом сообщает издание Montreal Gazette.
По данным издания, молодой человек, совершивший акт вандализма, представился участником движения «Последнее поколение Канады», выступающего за защиту окружающей среды. Акция была направлена на привлечение внимания к нерациональному распределению государственных средств. Активист выразил недовольство тем, что, по его мнению, власти выделяют значительно больше средств на искусство, чем на нужды граждан, особенно в условиях природных катастроф. В частности, он упомянул лесные пожары в Манитобе, задав риторический вопрос о том, есть ли у жителей региона силы и время думать об искусстве.
Сотрудники музея оперативно отреагировали на инцидент, прибывшая полиция задержала нарушителя. После судебного разбирательства экоактивиста отпустили. Представители музея сообщили, что картина Пикассо не пострадала благодаря защитному стеклу, установленному на экспонате.
Подобные акции становятся все более распространенными в мире. Ранее члены движения Just Stop Oil облили супом две картины Ван Гога в Лондонской национальной галерее. В результате судебного процесса одна из участниц получила два года лишения свободы, другая — 20 месяцев.
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