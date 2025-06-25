WSJ: война Ирана и Израиля возродила интерес Китая к России

Война между Ираном и Израилем привела к росту интереса Китая к строительству российского газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к процессу принятия решений в правительстве КНР.
Согласно данным издания, главная причина — обеспокоенность Пекина надежностью поставок энергоресурсов с Ближнего Востока. Около 30% газа, импортируемого Китаем, поступает из ОАЭ и Катара в форме сжиженного природного газа (СПГ). Основной маршрут транспортировки — через Ормузский пролив, который Иран уже угрожал перекрыть на фоне эскалации конфликта с Израилем. Кроме того, значительная часть китайских нефтеперерабатывающих предприятий зависит от поставок дешевой иранской нефти.
Несмотря на американские санкции, в Китай направляется до 90% всего экспорта иранской нефти, отмечают аналитики. После объявления о прекращении огня между Ираном и Израилем, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Китай продолжит покупать нефть у Ирана, а также увеличит закупки у США.
Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин рассмотрели вопрос о реализации проекта «Сила Сибири — 2» и поручили активизировать работу по его ускоренному выполнению. Строительство трубопровода началось в 2020 году, его протяженность составит около 6,7 тысяч километров, из которых 2,7 тысяч километров пройдут по территории России.
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