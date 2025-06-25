Адвокат и военный из Екатеринбурга задержали бойца с гранатой у суда

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Экспозиция ретротрамваев Музея истории электротранспорта Екатеринбурга. Екатеринбург , боеприпас, граната ф1
Инцидент произошел в Чебаркуле (архивное фото) Фото:

Возле Магнитогорского гарнизонного военного суда солдат выдернул чеку у гранаты и якобы собирался бросить ее, снаряд вовремя отобрал другой боец из Екатеринбурга. Подробности истории URA.RU рассказал военный адвокат Петр Портнягин, ставший очевидцем.

«У нас был судебный процесс по списанию бойца с воинской службы по контракту. Выйдя из здания суда, мы увидели в курилке солдата, который выдернул чеку. Мой клиент среагировал вовремя, выхватил ее и зажал в руках. Я сбегал за скотчем, чтобы замотать ему руки. Потом вызвали саперную группу. Граната оказалась учебной», — сказал Портнягин.

Его клиент подписал контракт с екатеринбургской частью. Но сам при этом является уроженцем Дагестана. «После этого он получил новое звание. А солдат-шутник в госпитале, его мотивы выясняются», — заключил защитник.

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Возле Магнитогорского гарнизонного военного суда солдат выдернул чеку у гранаты и якобы собирался бросить ее, снаряд вовремя отобрал другой боец из Екатеринбурга. Подробности истории URA.RU рассказал военный адвокат Петр Портнягин, ставший очевидцем. «У нас был судебный процесс по списанию бойца с воинской службы по контракту. Выйдя из здания суда, мы увидели в курилке солдата, который выдернул чеку. Мой клиент среагировал вовремя, выхватил ее и зажал в руках. Я сбегал за скотчем, чтобы замотать ему руки. Потом вызвали саперную группу. Граната оказалась учебной», — сказал Портнягин. Его клиент подписал контракт с екатеринбургской частью. Но сам при этом является уроженцем Дагестана. «После этого он получил новое звание. А солдат-шутник в госпитале, его мотивы выясняются», — заключил защитник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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