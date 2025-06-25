Адвокат и военный из Екатеринбурга задержали бойца с гранатой у суда

Возле Магнитогорского гарнизонного военного суда солдат выдернул чеку у гранаты и якобы собирался бросить ее, снаряд вовремя отобрал другой боец из Екатеринбурга. Подробности истории URA.RU рассказал военный адвокат Петр Портнягин, ставший очевидцем.
«У нас был судебный процесс по списанию бойца с воинской службы по контракту. Выйдя из здания суда, мы увидели в курилке солдата, который выдернул чеку. Мой клиент среагировал вовремя, выхватил ее и зажал в руках. Я сбегал за скотчем, чтобы замотать ему руки. Потом вызвали саперную группу. Граната оказалась учебной», — сказал Портнягин.
Его клиент подписал контракт с екатеринбургской частью. Но сам при этом является уроженцем Дагестана. «После этого он получил новое звание. А солдат-шутник в госпитале, его мотивы выясняются», — заключил защитник.
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