Адвокат и военный из Екатеринбурга задержали бойца с гранатой у суда

25 июня 2025 в 16:24 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в Чебаркуле (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Возле Магнитогорского гарнизонного военного суда солдат выдернул чеку у гранаты и якобы собирался бросить ее, снаряд вовремя отобрал другой боец из Екатеринбурга. Подробности истории URA.RU рассказал военный адвокат Петр Портнягин, ставший очевидцем. «У нас был судебный процесс по списанию бойца с воинской службы по контракту. Выйдя из здания суда, мы увидели в курилке солдата, который выдернул чеку. Мой клиент среагировал вовремя, выхватил ее и зажал в руках. Я сбегал за скотчем, чтобы замотать ему руки. Потом вызвали саперную группу. Граната оказалась учебной», — сказал Портнягин. Его клиент подписал контракт с екатеринбургской частью. Но сам при этом является уроженцем Дагестана. «После этого он получил новое звание. А солдат-шутник в госпитале, его мотивы выясняются», — заключил защитник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле Магнитогорского гарнизонного военного суда солдат выдернул чеку у гранаты и якобы собирался бросить ее, снаряд вовремя отобрал другой боец из Екатеринбурга. Подробности истории URA.RU рассказал военный адвокат Петр Портнягин, ставший очевидцем. «У нас был судебный процесс по списанию бойца с воинской службы по контракту. Выйдя из здания суда, мы увидели в курилке солдата, который выдернул чеку. Мой клиент среагировал вовремя, выхватил ее и зажал в руках. Я сбегал за скотчем, чтобы замотать ему руки. Потом вызвали саперную группу. Граната оказалась учебной», — сказал Портнягин. Его клиент подписал контракт с екатеринбургской частью. Но сам при этом является уроженцем Дагестана. «После этого он получил новое звание. А солдат-шутник в госпитале, его мотивы выясняются», — заключил защитник.