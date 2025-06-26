Медведев сделал заявление о буферных зонах на границе с Россией

Медведев: буферные территории на границе с Россией могут быстро менять статус
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Медведев также напомнил слова президента России Владимира Путина
Медведев также напомнил слова президента России Владимира Путина Фото:

Буферные территории на границе с Россией могут быстро менять свой статус. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«Буферная, не буферная зона. Мы ведь с вами взрослые люди, понимаем, она сейчас буферная, а завтра она уже не буферная», — сказал Медведев на заседании Генерального совета партии, передает РИА Новости.

Медведев также напомнил слова президента России Владимира Путина, произнесенные на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По словам Медведева, Путин заявил: «Туда, где ступила нога российского солдата, уже наша земля». Медведев отметил, что именно этот подход будет определять дальнейшую партийную работу «Единой России» по вопросам, связанным с обеспечением безопасности границ.

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Буферные территории на границе с Россией могут быстро менять свой статус. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. «Буферная, не буферная зона. Мы ведь с вами взрослые люди, понимаем, она сейчас буферная, а завтра она уже не буферная», — сказал Медведев на заседании Генерального совета партии, передает РИА Новости. Медведев также напомнил слова президента России Владимира Путина, произнесенные на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По словам Медведева, Путин заявил: «Туда, где ступила нога российского солдата, уже наша земля». Медведев отметил, что именно этот подход будет определять дальнейшую партийную работу «Единой России» по вопросам, связанным с обеспечением безопасности границ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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