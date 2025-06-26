МЧС ХМАО опубликовало список пляжей, где разрешено купаться

В ХМАО разрешено купаться только в девяти зонах с оборудованными пляжами. Список объектов рекреаций опубликовал telegram-канал окружного МЧС.
«В округе обустроено 62 места отдыха у воды. Но купание разрешено только в девяти зонах, где оборудованы пляжи и дежурят спасатели», — говорится в сообщении.
Список пляжей в ХМАО:
Нижневартовский район — озера «Долгое», «Кедр», «Татра» и два пляжа на озере «Кедровое». Они расположены на территории баз отдыха;
Нефтеюганский район (около Салыма) — озеро «Сырковый Сор»;
Лангепас — городской пляж на берегу протоки Каюковская;
Советский — озеро «Окуневские зори»;
Белоярский — озеро «Нешинетлор».
В Сургуте же можно отдохнуть на трех прибрежных территориях, однако купание в этих водоемах запрещено. Среди них — рекреация около реки Сайма, место отдыха около реки Черная (СНТ Рассвет), центр отдыха у воды «Эдем».
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