МЧС ХМАО опубликовало список пляжей, где разрешено купаться

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО разрешено купаться только в девяти водоемах
В ХМАО разрешено купаться только в девяти водоемах Фото:

В ХМАО разрешено купаться только в девяти зонах с оборудованными пляжами. Список объектов рекреаций опубликовал telegram-канал окружного МЧС.

«В округе обустроено 62 места отдыха у воды. Но купание разрешено только в девяти зонах, где оборудованы пляжи и дежурят спасатели», — говорится в сообщении.

Список пляжей в ХМАО:

Нижневартовский район — озера «Долгое», «Кедр», «Татра» и два пляжа на озере «Кедровое». Они расположены на территории баз отдыха;

Нефтеюганский район (около Салыма) — озеро «Сырковый Сор»;

Лангепас — городской пляж на берегу протоки Каюковская;

Советский — озеро «Окуневские зори»;

Белоярский — озеро «Нешинетлор».

В Сургуте же можно отдохнуть на трех прибрежных территориях, однако купание в этих водоемах запрещено. Среди них — рекреация около реки Сайма, место отдыха около реки Черная (СНТ Рассвет), центр отдыха у воды «Эдем».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО разрешено купаться только в девяти зонах с оборудованными пляжами. Список объектов рекреаций опубликовал telegram-канал окружного МЧС. «В округе обустроено 62 места отдыха у воды. Но купание разрешено только в девяти зонах, где оборудованы пляжи и дежурят спасатели», — говорится в сообщении. Список пляжей в ХМАО: Нижневартовский район — озера «Долгое», «Кедр», «Татра» и два пляжа на озере «Кедровое». Они расположены на территории баз отдыха; Нефтеюганский район (около Салыма) — озеро «Сырковый Сор»; Лангепас — городской пляж на берегу протоки Каюковская; Советский — озеро «Окуневские зори»; Белоярский — озеро «Нешинетлор». В Сургуте же можно отдохнуть на трех прибрежных территориях, однако купание в этих водоемах запрещено. Среди них — рекреация около реки Сайма, место отдыха около реки Черная (СНТ Рассвет), центр отдыха у воды «Эдем».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...