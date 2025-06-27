РАНХиГС прогнозирует рост числа мошеннических атак с июля 2025 года

Во второй половине 2025 года в России ожидается рост числа мошеннических схем, связанных с новыми способами противодействия государству мошенникам. Об этом сообщили эксперты Президентской академии (РАНХиГС).
По данным аналитиков, мошенники начали активно использовать в своих схемах тему закона о запрете использования иностранных мессенджеров государственными органами и бизнесом для взаимодействия с гражданами, который вступил в силу с 1 июня 2025 года. «Эксперты Президентской академии прогнозируют во второй половине 2025 года рост числа мошеннических схем, эксплуатирующих проблематику противодействия государства мошенникам», — заявили в РАНХиГС. Информацию передает РИА Новости.
Специалисты отмечают, что злоумышленники создают так называемый «единый агрегатор госуслуг» и звонят гражданам под видом технических сотрудников нового информационного сервиса. Они утверждают, что сервис позволяет переключать пользователя между различными ведомствами, что якобы облегчает получение государственных услуг.
В ходе разговора мошенники могут сообщить жертве о несуществующих проблемах с безопасностью, уголовных делах или утечке персональных данных и «переключить» на другого «специалиста», который предложит решение. В другом варианте человеку предлагают зарегистрироваться на новом портале, где якобы доступны все госуслуги.
В результате жертва получает фишинговую ссылку или предложение скачать приложение для регистрации на «единой платформе». После перехода по ссылке или установки программы злоумышленники получают доступ к персональным данным пользователя. Кроме того, для активации учетной записи преступники запрашивают код восстановления от «Госуслуг», что позволяет им взять под контроль аккаунт гражданина.
При этом, количество случаев мошенничества с оформлением кредитов на имя россиян значительно снизилось, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Он отметил, что принятие государством активных мер по противодействию киберпреступности приносит ощутимые результаты.
Существенный вклад в улучшение ситуации внесло вступление в силу с 1 марта 2025 года нового закона, который предоставляет гражданам право самостоятельно запрещать выдачу им кредитов и займов. За первые два месяца действия этой опции более 10 миллионов россиян воспользовались возможностью наложить самозапрет на получение кредитных средств. Наиболее активно данной услугой пользуются граждане в возрасте от 35 до 45 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.