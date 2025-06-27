Мошенники стали реже обманывать россиян

Количество случаев, когда мошенники оформляют кредиты на россиян, заметно сокращается. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
«Уменьшилось не только число таких преступлений, но и сумма украденных денег. Схемы с незаконным получением кредитов сейчас теряют актуальность», — добавил Кузнецов в беседе с РИА Новости.
По его словам, как только государство принимает решительные меры по борьбе с киберпреступностью, то сразу появляются результаты. Ситуацию улучшил новый закон, вступивший в силу 1 марта 2025 года. Теперь россияне могут самостоятельно запрещать банкам выдавать им кредиты и займы. Более 10 миллионов россиян оформили самозапрет на получение кредитов за первые два месяца работы этой услуги. Чаще всего к ней прибегают граждане в возрасте от 35 до 45 лет.
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