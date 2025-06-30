«Натянули на лицо футболку»: люди в масках скрутили и увезли мужчину в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Юмашева люди в масках вытащили мужчину из машины Mazda, скрутили и увезли в неизвестном направлении. Иномарку, в которой остались женщина и маленькая девочка, оперативно обыскали, рассказал URA.RU читатель.
«Люди в масках и футболках Russian Team вытащили человека из автомобиля Mazda, натянули на лицо футболку, посадили в другую машину и уехали на двух авто. У них также были рации», — сказал собеседник.
По его словам, внутри иномарки остались женщина среднего возраста и девочка 4-6 лет. «Один мужчина остался, чтобы обыскать машину», — отметил очевидец.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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