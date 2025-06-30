30 июня 2025

«Натянули на лицо футболку»: люди в масках скрутили и увезли мужчину в Екатеринбурге

В Екатеринбурге скрутили водителя иномарки на ВИЗе
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину скрутили на улице Юмашева (архивное фото)
Мужчину скрутили на улице Юмашева (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Юмашева люди в масках вытащили мужчину из машины Mazda, скрутили и увезли в неизвестном направлении. Иномарку, в которой остались женщина и маленькая девочка, оперативно обыскали, рассказал URA.RU читатель.

«Люди в масках и футболках Russian Team вытащили человека из автомобиля Mazda, натянули на лицо футболку, посадили в другую машину и уехали на двух авто. У них также были рации», — сказал собеседник.

По его словам, внутри иномарки остались женщина среднего возраста и девочка 4-6 лет. «Один мужчина остался, чтобы обыскать машину», — отметил очевидец.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге на улице Юмашева люди в масках вытащили мужчину из машины Mazda, скрутили и увезли в неизвестном направлении. Иномарку, в которой остались женщина и маленькая девочка, оперативно обыскали, рассказал URA.RU читатель. «Люди в масках и футболках Russian Team вытащили человека из автомобиля Mazda, натянули на лицо футболку, посадили в другую машину и уехали на двух авто. У них также были рации», — сказал собеседник. По его словам, внутри иномарки остались женщина среднего возраста и девочка 4-6 лет. «Один мужчина остался, чтобы обыскать машину», — отметил очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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