Экс-замглавы челябинской полиции Федерягину после приступа сменили изолятор

Бывшего заместителя начальника полиции регионального ГУ МВД России Сергея Федерягина, обвиняемого в получении взяток, перевели из СИЗО-7 в СИЗО-1. Этому предшествовал приступ, рассказал URA.RU адвокат экс-силовика Сергей Колосовский.
«У Федерягина случился приступ. По итогу следственные действия были приостановлены. А уже на следующий день из СИЗО-7 его перевели в СИЗО-1», — заявил Колосовский.
По словам Колосовского, в СИЗО-1 нет специализированных врачей. Он очень переживает, что в случае ЧП помочь Федерягину там не смогут. В суде Федерягин настаивал, чтобы в случае его смерти дело было доведено до конца.
Федерягин попал под следствие в середине декабря 2024 года. Его обвинили в получении взяток от представителя одного из аптечных пунктов Коркино. По версии следствия, за деньги он закрывал глаза на незаконную продажу рецептурных препаратов. Клиентами филиала были страдающие зависимостью от наркотиков.
Защита Федерягина, в свою очередь, уверена, что их клиента оговорили. По их мнению, это сделал бывший коллега Федерягина Яковлев. Якобы, чтобы «отмазать» сына (тоже сотрудника правоохранительных органов) от уголовки, Яковлев дал показания на Федерягина. Также в деле нашли ряд несостыковок, указывающих на непричастность офицера к инкриминируемым событиям.
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