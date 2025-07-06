В России хотят изменить правила получения наследства для одной категории граждан

В ЛДПР предложили освободить малоимущих от госпошлин при оформлении наследства
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Депутаты разработали проект об отмене пошлины на наследство для малоимущих
Депутаты разработали проект об отмене пошлины на наследство для малоимущих Фото:

Депутаты предложили освободить от уплаты госпошлины при оформлении наследства граждан, чей ежемесячный доход не превышает полтора прожиточных минимума. С такой инициативой вышли представители фракции ЛДПР. 

Данная мера будет применяться вне зависимости от типа имущества и источника поступления дохода. Законопроект уже передан на рассмотрение в Правительство Российской Федерации, сообщает «Газета.ru». 

Согласно пояснительной записке, величина прожиточного минимума варьируется в зависимости от субъекта страны.  В то же время размер государственной пошлины при вступлении в наследство рассчитывается исходя из стоимости имущества и может доходить до миллиона рублей. Из-за этого россияне с низким уровнем дохода не смогут обеспечить свои основные потребности. 

В связи с этим законопроект предусматривает освобождение от уплаты государственной пошлины при получении свидетельства о праве на наследство граждан, чьи доходы не превышают полуторной величины прожиточного минимума по региону проживания. По мнению авторов инициативы, это позволит обеспечить реальное равенство в реализации наследственных прав вне зависимости от уровня доходов и сложившихся жизненных обстоятельств.

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Депутаты предложили освободить от уплаты госпошлины при оформлении наследства граждан, чей ежемесячный доход не превышает полтора прожиточных минимума. С такой инициативой вышли представители фракции ЛДПР.  Данная мера будет применяться вне зависимости от типа имущества и источника поступления дохода. Законопроект уже передан на рассмотрение в Правительство Российской Федерации, сообщает «Газета.ru».  Согласно пояснительной записке, величина прожиточного минимума варьируется в зависимости от субъекта страны.  В то же время размер государственной пошлины при вступлении в наследство рассчитывается исходя из стоимости имущества и может доходить до миллиона рублей. Из-за этого россияне с низким уровнем дохода не смогут обеспечить свои основные потребности.  В связи с этим законопроект предусматривает освобождение от уплаты государственной пошлины при получении свидетельства о праве на наследство граждан, чьи доходы не превышают полуторной величины прожиточного минимума по региону проживания. По мнению авторов инициативы, это позволит обеспечить реальное равенство в реализации наследственных прав вне зависимости от уровня доходов и сложившихся жизненных обстоятельств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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