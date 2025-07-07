Компания ЕВРАЗ в 2025 году направит 3,2 миллиарда рублей на развитие социальных программ для своих сотрудников. Большую часть средств вложат в улучшение жилищных условий, охрану здоровья и питание, рассказала вице-президент по персоналу ЕВРАЗа Елена Самсонова на международной промышленной выставке «Иннопром».
«Мы не просто наполняем соцпакет разными опциями, а выстраиваем эффективную систему заботы о наших людях. Все работники обеспечены полисом ДМС, им доступны расширенные профосмотры. В конечном итоге мы стремимся увеличить профессиональное долголетие сотрудников и повысить качество их жизни», — рассказала Самсонова.
Она уточнила, что финансирование программы «Здоровье» увеличится вдвое и достигнет одного миллиарда рублей. Компания также продолжает работу по улучшению системы корпоративного питания. Для всех работников предприятий на Урале и в Сибири с весны действует 70% скидка на комплексные обеды, расходы на дотации составят 1,2 млрд рублей. Кроме того, увеличено финансирование жилищной программы: квалифицированные специалисты и сотрудники дефицитных профессий могут рассчитывать на поддержку в приобретении жилья.
Еще одним приоритетом для компании остается сотрудничество с образовательными учреждениями в регионах присутствия. ЕВРАЗ инвестирует в создание инженерных классов, а также реализует совместные образовательные программы с ведущими техническими вузами. До 2029 года на развитие инженерного образования компания планирует вложить порядка одного миллиарда рублей.
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