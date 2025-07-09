Полиция поймала похитителей нефти, пытавшихся обокрасть «Сургутнефтегаз»

Руководство компании «Сургутнефтегаз» поблагодарило югорских полицейских, которые пресекли попытку хищения нефти путем врезки в нефтепровод на территории Федоровского месторождения в Сургутском районе. Официальное письмо направили начальнику окружного УМВД Сергею Ветохину, сообщил telegram-канал «Полиция Югры».
«Обращаюсь к вам с благодарностью за эффективную работу подчиненных сотрудников, в частности: начальника отдела ОБОП УУР УМВД России по ХМАО — Югре К. Н. Елечко, начальника отделения № 4 ОБОП УУР УМВД России по ХМАО — Югре В. К. Бибулатова, оперуполномоченного ОБОП УУР УМВД России по ХМАО — Югре В. М. Комолова», — говорится в письме.
Лиц, причастных к преступлению, оперативно задержали. «Сургутнефтегаз» также просит Ветохина поощрить полицейских.
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