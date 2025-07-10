Автосервисы Перми резко подняли цены

В течение последних шести месяцев средняя стоимость обслуживания автомобиля в автосервисах Перми увеличилась более чем на 30%. Средний чек вырос с 9,9 до 12,9 тысячи рублей. По сравнению с началом 2024 года, когда средний чек составлял 6,8 тысячи рублей, рост оказался почти двукратным.
«За полгода наблюдается увеличение числа клиентов, самостоятельно приобретающих автозапчасти на маркетплейсах. При этом автовладельцы стали чаще обращаться в сервисы для проведения диагностики, проверки состояния узлов и замены комплектующих. Чаще всего за ремонтом обращаются владельцы таких автомобилей, как Lada Vesta и Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на сооснователя сети GRAFIT Константина Волкова.
Представитель бизнеса подчеркнул, что существенное влияние на рост среднего чека оказало увеличение спроса на дополнительные услуги автосервисов. Кроме того, влияет продолжающийся рост заработных плат в данной отрасли.
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