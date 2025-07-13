13 июля 2025
12 июля 2025

Ветслужба ХМАО раскрыла состояние лошадей, хозяйку которых обвиняли в жестоком обращении с животными

В ХМАО лошади в клубе «Легенда», на который жаловались зооволонтеры, здоровы
© Служба новостей «URA.RU»
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В конном клубе Нижневартовска все лошади здоровы и привиты
В конном клубе Нижневартовска все лошади здоровы и привиты Фото:

Ветеринарная служба Югры утверждает, что все лошади в нижневартовском конном клубе «Легенда», хозяйку которого обвиняли в жестоком обращении с животными, обследованы и здоровы. Об этом URA.RU сообщил руководитель ведомства Сергей Музафин.

«Животные (лошади в количестве 7 голов) клинически здоровы. Ветеринарно-профилактические мероприятия выполняются в соответствии с Планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности», — следует из ответа Сергея Музафина на официальный запрос агентства.

О том, что владелица конного клуба «Легенда» Екатерина Кольцова жестоко обращается с лошадьми,  URA.RU рассказали зооволонтеры. Якобы хозяйка содержит их в ужасных санитарных условиях, они регулярно подвергаются побоям и истощены. При этом, по сообщению мэрии Нижневартовска, подобных жалоб в управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц не поступали.

По данным Ветслужбы ХМАО, конный клуб зарегистрирован как автономная некоммерческая организация «Развивающий спортивно-оздоровительный иппоцентр „Легенда“ в региональном „Ветеринарном центре“. В феврале и марте его специалистами проведено несколько обследований лошадей, которые говорят о том, что все поголовье не имеет проблем со здоровьем и животные прошли вакцинацию. Отдельно сообщается, что информация о жестоком обращении с животными в „Легенде“ в адрес ведомства не поступала.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске волонтеры обвинили владелицу конюшни в жестоком обращении с животными. Также они сообщали об антисанитарии в денниках конного клуба «Легенда» и хроническом обструктивном бронхите у лошадей

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Ветеринарная служба Югры утверждает, что все лошади в нижневартовском конном клубе «Легенда», хозяйку которого обвиняли в жестоком обращении с животными, обследованы и здоровы. Об этом URA.RU сообщил руководитель ведомства Сергей Музафин. «Животные (лошади в количестве 7 голов) клинически здоровы. Ветеринарно-профилактические мероприятия выполняются в соответствии с Планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности», — следует из ответа Сергея Музафина на официальный запрос агентства. О том, что владелица конного клуба «Легенда» Екатерина Кольцова жестоко обращается с лошадьми,  URA.RU рассказали зооволонтеры. Якобы хозяйка содержит их в ужасных санитарных условиях, они регулярно подвергаются побоям и истощены. При этом, по сообщению мэрии Нижневартовска, подобных жалоб в управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц не поступали. По данным Ветслужбы ХМАО, конный клуб зарегистрирован как автономная некоммерческая организация «Развивающий спортивно-оздоровительный иппоцентр „Легенда“ в региональном „Ветеринарном центре“. В феврале и марте его специалистами проведено несколько обследований лошадей, которые говорят о том, что все поголовье не имеет проблем со здоровьем и животные прошли вакцинацию. Отдельно сообщается, что информация о жестоком обращении с животными в „Легенде“ в адрес ведомства не поступала. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске волонтеры обвинили владелицу конюшни в жестоком обращении с животными. Также они сообщали об антисанитарии в денниках конного клуба «Легенда» и хроническом обструктивном бронхите у лошадей. 
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