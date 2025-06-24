В Нижневартовске (ХМАО) зооволонтеры обвинили владелицу конного клуба «Легенда» Екатерину Кольцову в жестоком обращении с лошадьми. Они рассказали, что видели это собственными глазами, когда ухаживали за животными в конюшне, о чем сообщили URA.RU.
«На конюшне нас использовали как бесплатную рабочую силу, мы убирали за конями, поили, выгуливали их. Сама хозяйка только указания раздавала. И, конечно, мы все видели, как Екатерина обращается с животными. Лошади в денниках, если мы не убирались, могли чуть ли не по колено стоять в собственных испражнениях. Аммиак, который они выделяют, вызывает у животных ХОБЛ (хронический обструктивный бронхит лошадей — прим. ред.). А еще она за любое непослушание их била, чем попало — и ведрами, и палками, и хлыстами. Питались они тоже очень плохо, зашуганные, травмированные, так они живут много лет», — рассказала Анастасия Кузнецова.
Сама владелица конного клуба с обвинениями в жестоком обращении с животными не согласна. В разговоре с URA.RU она заявляет, что напротив, много раз спасала лошадей от бойни. «Коней покупала тех, которых собирались отдать на мясо. Два раза в год ко мне приезжают специалисты ветеринарной службы, нареканий не было», — пояснила в беседе с журналистом Кольцова.
Полиция Нижневартовска, тем временем, взялась за проверку конного клуба «Легенда». «Проводится комплексная проверка, результаты озвучим позже», — сообщили в пресс-службе УМВД по Нижневартовску. В ветеринарную службу ХМАО и в администрацию Нижневартовска направлены запросы, ответы на которые в момент публикации не поступили.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) приезжий из Узбекистана сильно избил собаку местной жительницы. Ветеринары не смогли спасти животное, и оно скончалось. Тогда делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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