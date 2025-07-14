Мэр Екатеринбурга анонсировал концерты и выставки в честь Года уральского рока. Фото

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Орлов назвал дату начала Года уральского рока
Орлов назвал дату начала Года уральского рока Фото:

В Екатеринбурге в 2026 году стартует Год уральского рока, в рамках которого запланированы концерты, выставки, показы и другие культурные события. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов по итогам заседания рабочей группы, посвященной подготовке к празднованию.

«Наследие Свердловского рок-клуба — это гордость и визитная карточка Екатеринбурга. Уверен, запланированное нами привлечет не только жителей Екатеринбурга, но и других городов», — написал Орлов в своем telegram-канале. К подготовке мероприятий привлекли участников Свердловского рок-клуба Николая Грахова, Александра Пантыкина, Владимира Шахрина, Евгения Горенбурга и других.

Торжественное открытие Года уральского рока состоится 4 февраля на юбилейном концерте группы «Урфин Джюс», который пройдет в день памяти поэта Ильи Кормильцева. С этого момента начнется серия выступлений известных и молодых исполнителей.

Кроме концертов, в программу включены выставки, кинопремьеры, показы мод и театральные постановки. Также планируется реставрация архивных записей артистов Свердловского рок-клуба и выпуск уникального сборника с нотами их песен.

Фото:
Фото: telegram-канал Алексея Орлова

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В Екатеринбурге в 2026 году стартует Год уральского рока, в рамках которого запланированы концерты, выставки, показы и другие культурные события. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов по итогам заседания рабочей группы, посвященной подготовке к празднованию. «Наследие Свердловского рок-клуба — это гордость и визитная карточка Екатеринбурга. Уверен, запланированное нами привлечет не только жителей Екатеринбурга, но и других городов», — написал Орлов в своем telegram-канале. К подготовке мероприятий привлекли участников Свердловского рок-клуба Николая Грахова, Александра Пантыкина, Владимира Шахрина, Евгения Горенбурга и других. Торжественное открытие Года уральского рока состоится 4 февраля на юбилейном концерте группы «Урфин Джюс», который пройдет в день памяти поэта Ильи Кормильцева. С этого момента начнется серия выступлений известных и молодых исполнителей. Кроме концертов, в программу включены выставки, кинопремьеры, показы мод и театральные постановки. Также планируется реставрация архивных записей артистов Свердловского рок-клуба и выпуск уникального сборника с нотами их песен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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