В Екатеринбурге в 2026 году стартует Год уральского рока, в рамках которого запланированы концерты, выставки, показы и другие культурные события. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов по итогам заседания рабочей группы, посвященной подготовке к празднованию.
«Наследие Свердловского рок-клуба — это гордость и визитная карточка Екатеринбурга. Уверен, запланированное нами привлечет не только жителей Екатеринбурга, но и других городов», — написал Орлов в своем telegram-канале. К подготовке мероприятий привлекли участников Свердловского рок-клуба Николая Грахова, Александра Пантыкина, Владимира Шахрина, Евгения Горенбурга и других.
Торжественное открытие Года уральского рока состоится 4 февраля на юбилейном концерте группы «Урфин Джюс», который пройдет в день памяти поэта Ильи Кормильцева. С этого момента начнется серия выступлений известных и молодых исполнителей.
Кроме концертов, в программу включены выставки, кинопремьеры, показы мод и театральные постановки. Также планируется реставрация архивных записей артистов Свердловского рок-клуба и выпуск уникального сборника с нотами их песен.
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