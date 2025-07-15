В Екатеринбурге накрыли бордель с секс-работницами. Видео

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Работниц борделя увезли в отдел полиции
Работниц борделя увезли в отдел полиции Фото:

В Екатеринбурге на улице Восточной, 6, общественники с силовиками нагрянули в бордель, где по совместительству была организована вебкам-студия. При облаве на рабочих местах поймали секс-работниц, рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«Здесь несколько комнат, оборудованных под прием посетителей, и комната для персонала. Девочки принимали гостей на матрасах с разбросанными всюду использованными презервативами», — написал Чукреев в своем Telegram-канале.

По его словам, женщины искали клиентов на общедоступном сайте, на котором выкладывали анкеты с указанием цен за услуги. «Клиент созванивался с понравившейся девушкой и приезжал по адресу», — объяснил общественник.

Всех работниц задержали и увезли в отдел полиции. На них составили административные протоколы, работодателю грозит уголовная ответственность. Сейчас силовики проводят расследование.

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В Екатеринбурге на улице Восточной, 6, общественники с силовиками нагрянули в бордель, где по совместительству была организована вебкам-студия. При облаве на рабочих местах поймали секс-работниц, рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «Здесь несколько комнат, оборудованных под прием посетителей, и комната для персонала. Девочки принимали гостей на матрасах с разбросанными всюду использованными презервативами», — написал Чукреев в своем Telegram-канале. По его словам, женщины искали клиентов на общедоступном сайте, на котором выкладывали анкеты с указанием цен за услуги. «Клиент созванивался с понравившейся девушкой и приезжал по адресу», — объяснил общественник. Всех работниц задержали и увезли в отдел полиции. На них составили административные протоколы, работодателю грозит уголовная ответственность. Сейчас силовики проводят расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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