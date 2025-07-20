На Украине раскрыли, из-за чего Зеленский согласится на перемирие с Россией

Назначение бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова на должность Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) может свидетельствовать о том, что именно через это ведомство президент страны Владимир Зеленский хочет верифицировать условия России по мирному договору. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Умеров — одновременно секретарь СНБОУ и член переговорной группы с РФ. Что-то мне подсказывает, что принятие условий России по перемирию Зеленский проведет не через Раду, а решением Совбеза. Для этого ему там нужен максимально зашкварный и, поэтому, управляемый персонаж. Как, впрочем, и агенту [главе офиса президента Украины Андрею] Ермаку», — написал Александр Дубинский в своем telegram-канале.
Ранее украинский парламентарий Роман Костенко утверждал, что президент решил назначить Умерова на должность секретаря СНБО для того, чтобы тот сохранил статус официального лица и мог продолжать участие в переговорах с Россией от имени Украины. По информации украинских СМИ, изначально Умерову предлагали пост посла Украины в США, однако Вашингтон не согласовал кандидатуру из-за его близости к Ермаку. Предыдущий секретарь СНБО Александр Литвиненко был отправлен в отставку после назначения Умерова 18 июля.
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