На Украине раскрыли, из-за чего Зеленский согласится на перемирие с Россией

Депутат Рады Дубинский: Зеленский примет условия РФ по миру через Умерова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский собирается согласиться на мир с Россией через Совбез
Зеленский собирается согласиться на мир с Россией через Совбез Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Назначение бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова на должность Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) может свидетельствовать о том, что именно через это ведомство президент страны Владимир Зеленский хочет верифицировать условия России по мирному договору. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Умеров — одновременно секретарь СНБОУ и член переговорной группы с РФ. Что-то мне подсказывает, что принятие условий России по перемирию Зеленский проведет не через Раду, а решением Совбеза. Для этого ему там нужен максимально зашкварный и, поэтому, управляемый персонаж. Как, впрочем, и агенту [главе офиса президента Украины Андрею] Ермаку», — написал Александр Дубинский в своем telegram-канале.

Ранее украинский парламентарий Роман Костенко утверждал, что президент решил назначить Умерова на должность секретаря СНБО для того, чтобы тот сохранил статус официального лица и мог продолжать участие в переговорах с Россией от имени Украины. По информации украинских СМИ, изначально Умерову предлагали пост посла Украины в США, однако Вашингтон не согласовал кандидатуру из-за его близости к Ермаку. Предыдущий секретарь СНБО Александр Литвиненко был отправлен в отставку после назначения Умерова 18 июля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Назначение бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова на должность Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) может свидетельствовать о том, что именно через это ведомство президент страны Владимир Зеленский хочет верифицировать условия России по мирному договору. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. «Умеров — одновременно секретарь СНБОУ и член переговорной группы с РФ. Что-то мне подсказывает, что принятие условий России по перемирию Зеленский проведет не через Раду, а решением Совбеза. Для этого ему там нужен максимально зашкварный и, поэтому, управляемый персонаж. Как, впрочем, и агенту [главе офиса президента Украины Андрею] Ермаку», — написал Александр Дубинский в своем telegram-канале. Ранее украинский парламентарий Роман Костенко утверждал, что президент решил назначить Умерова на должность секретаря СНБО для того, чтобы тот сохранил статус официального лица и мог продолжать участие в переговорах с Россией от имени Украины. По информации украинских СМИ, изначально Умерову предлагали пост посла Украины в США, однако Вашингтон не согласовал кандидатуру из-за его близости к Ермаку. Предыдущий секретарь СНБО Александр Литвиненко был отправлен в отставку после назначения Умерова 18 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...