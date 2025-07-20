20 июля 2025

Жительница Копейска выиграла суд из-за навязанной услуги при покупке авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Копейчанка выиграла спор с автосалоном при поддержке областных профсоюзов
Копейчанка выиграла спор с автосалоном при поддержке областных профсоюзов Фото:

Сотрудница АО «Завод Пластмасс» в Копейске (Челябинская область) выиграла суд из-за навязанной при покупке автомобиля услуги. Как URA.RU рассказали в пресс-службе региональной Федерации профсоюзов, одержать победу помогла главный правовой инспектор Анна Шишлева.

«Юристы помогали составлять исковое заявление и представляли интересы Оксаны в суде. В результате разбирательства Копейский городской суд признал действия автосалона нарушающими закон о защите прав потребителей», — сообщили URA.RU в организации.

Работница завода пришла в автосалон, чтобы уехать на новой машине. Покупательница столкнулась с навязыванием дополнительных услуг и опций, которые не имели для нее практической ценности. Когда Оксана попыталась отказаться от лишних расходов, сотрудник автосалона стал настаивать на обязательности опций.

«В уставах российской и региональной федераций прочитала, что члены профсоюза могут получать бесплатную юридическую помощь. Решила воспользоваться и обратилась на горячую линию», — рассказала Оксана.

Суд аннулировал навязанные услуги, взыскал с автосалона штраф и компенсацию морального вреда. Общая сумма, возвращенная истице, превысила 300 тысяч рублей.

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Сотрудница АО «Завод Пластмасс» в Копейске (Челябинская область) выиграла суд из-за навязанной при покупке автомобиля услуги. Как URA.RU рассказали в пресс-службе региональной Федерации профсоюзов, одержать победу помогла главный правовой инспектор Анна Шишлева. «Юристы помогали составлять исковое заявление и представляли интересы Оксаны в суде. В результате разбирательства Копейский городской суд признал действия автосалона нарушающими закон о защите прав потребителей», — сообщили URA.RU в организации. Работница завода пришла в автосалон, чтобы уехать на новой машине. Покупательница столкнулась с навязыванием дополнительных услуг и опций, которые не имели для нее практической ценности. Когда Оксана попыталась отказаться от лишних расходов, сотрудник автосалона стал настаивать на обязательности опций. «В уставах российской и региональной федераций прочитала, что члены профсоюза могут получать бесплатную юридическую помощь. Решила воспользоваться и обратилась на горячую линию», — рассказала Оксана. Суд аннулировал навязанные услуги, взыскал с автосалона штраф и компенсацию морального вреда. Общая сумма, возвращенная истице, превысила 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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