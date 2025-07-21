На сколько можно опоздать на работу из-за дождя

Плохая погода не считается уважительной причиной для опоздания на работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Опоздание на работу из-за дождя не считается уважительной причиной
Опоздание на работу из-за дождя не считается уважительной причиной Фото:

Работодатели имеют право применять дисциплинарные меры к сотрудникам, опоздавшим на четыре часа и более без уважительной причины, при этом плохая погода не считается уважительной причиной опоздания. Об этом URA.RU сообщил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян.

«Серьезные санкции, вплоть до увольнения, могут применяться, если работник опоздал на четыре и более часов без уважительной причины», — пояснил эксперт URA.RU. Он уточнил, что плохая погода уважительной причиной не считается.

Мурадян уточнил, что если сотрудник задержался из-за сильного дождя или других погодных условий, ему необходимо как можно скорее предупредить руководство о невозможности прибыть на рабочее место вовремя. По его словам, это позволит руководителю перераспределить задачи внутри коллектива и избежать сбоев в работе подразделения.

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Работодатели имеют право применять дисциплинарные меры к сотрудникам, опоздавшим на четыре часа и более без уважительной причины, при этом плохая погода не считается уважительной причиной опоздания. Об этом URA.RU сообщил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян. «Серьезные санкции, вплоть до увольнения, могут применяться, если работник опоздал на четыре и более часов без уважительной причины», — пояснил эксперт URA.RU. Он уточнил, что плохая погода уважительной причиной не считается. Мурадян уточнил, что если сотрудник задержался из-за сильного дождя или других погодных условий, ему необходимо как можно скорее предупредить руководство о невозможности прибыть на рабочее место вовремя. По его словам, это позволит руководителю перераспределить задачи внутри коллектива и избежать сбоев в работе подразделения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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