На сколько можно опоздать на работу из-за дождя

Работодатели имеют право применять дисциплинарные меры к сотрудникам, опоздавшим на четыре часа и более без уважительной причины, при этом плохая погода не считается уважительной причиной опоздания. Об этом URA.RU сообщил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян.
«Серьезные санкции, вплоть до увольнения, могут применяться, если работник опоздал на четыре и более часов без уважительной причины», — пояснил эксперт URA.RU. Он уточнил, что плохая погода уважительной причиной не считается.
Мурадян уточнил, что если сотрудник задержался из-за сильного дождя или других погодных условий, ему необходимо как можно скорее предупредить руководство о невозможности прибыть на рабочее место вовремя. По его словам, это позволит руководителю перераспределить задачи внутри коллектива и избежать сбоев в работе подразделения.
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