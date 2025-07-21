21 июля 2025

Депутат Госдумы Лантратова предложила создать аналог «Пушкинской карты» для учителей

Депутат Госдумы Лантратова предложила создать специальную карту для учителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Яна Лантратова предложила ввести карту для приобретения педагогами литературы
Яна Лантратова предложила ввести карту для приобретения педагогами литературы Фото:

Глава комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась к главе министерства просвещения Сергею Кравцову с предложением создать «Учительскую карту». Представляющая в Госдуме Челябинскую область депутат сообщила об этом в соцсетях.

«Необходимо компенсировать учителям затраты на покупку литературы и методических материалов. Сегодня они вынуждены за собственные средства покупать учебные пособия, наглядные материалы, оплачивать доступ к цифровым образовательным ресурсам. В качестве возможного решения предлагаю создать социальную карту „Учительская карта развития“. На ее баланс ежегодно может зачисляться пять тысяч рублей», — сообщила Лантратова в своем telegram-канале. Она добавила, что направила соответствующее предложение министру просвещения Кравцову.

По словам Лантратовой, до 1 сентября 2013 года компенсация учителям на приобретение литературы и методических пособий было предусмотрено законодательством. Затем педагогам увеличили оклады, но суммы, ранее выплачиваемые в качестве компенсации, перестали выделяться отдельно и теперь облагаются налогами и страховыми взносами. Это привело к фактическому увеличению налоговой нагрузки на педагогов и снижению реального объема средств, доступных для приобретения необходимых методических материалов.

По мнению Лантратовой, введение «Учительской карты развития» поможет в решении проблемы. По словам депутата, карту также можно было бы использовать для оплаты курсов повышения квалификации и приобретения цифровых образовательных продуктов.

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Глава комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась к главе министерства просвещения Сергею Кравцову с предложением создать «Учительскую карту». Представляющая в Госдуме Челябинскую область депутат сообщила об этом в соцсетях. «Необходимо компенсировать учителям затраты на покупку литературы и методических материалов. Сегодня они вынуждены за собственные средства покупать учебные пособия, наглядные материалы, оплачивать доступ к цифровым образовательным ресурсам. В качестве возможного решения предлагаю создать социальную карту „Учительская карта развития“. На ее баланс ежегодно может зачисляться пять тысяч рублей», — сообщила Лантратова в своем telegram-канале. Она добавила, что направила соответствующее предложение министру просвещения Кравцову. По словам Лантратовой, до 1 сентября 2013 года компенсация учителям на приобретение литературы и методических пособий было предусмотрено законодательством. Затем педагогам увеличили оклады, но суммы, ранее выплачиваемые в качестве компенсации, перестали выделяться отдельно и теперь облагаются налогами и страховыми взносами. Это привело к фактическому увеличению налоговой нагрузки на педагогов и снижению реального объема средств, доступных для приобретения необходимых методических материалов. По мнению Лантратовой, введение «Учительской карты развития» поможет в решении проблемы. По словам депутата, карту также можно было бы использовать для оплаты курсов повышения квалификации и приобретения цифровых образовательных продуктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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