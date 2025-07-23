Звезда НХЛ Матвей Мичков съездил к бабушке в родной Пермский край

Звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Матвей Мичков посетил родной Пермский край. Родственники хоккеиста рассказали, что спортсмен приехал в город на юбилей бабушки в Кунгур и провел несколько дней с семьей.
«В России Матвей уже давно. Он был в Москве, потом в Питере, затем приехал в Пермь и Кунгу. Мы встречались с ним! Это очень душевная встреча была: у бабушки был юбилей — 75 лет, Матвей тоже приезжал и мы все вместе общались. Сейчас, если не ошибаюсь, он снова в Питер уехал», — рассказал дядя спортсмена Амир Нариманович.
Спортсмен родился в Кунгуре и начинал заниматься хоккеем в местной секции, а затем продолжил обучение в пермском клубе «Молот». В ноябре 2021 года Мичков дебютировал в национальной сборной России в матче Кубка Карьяла в Финляндии. В 2023 году он подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» (США).
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