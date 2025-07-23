23 июля 2025

Текущий июль попадет в антирейтинг по температуре в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В июле 2025 года температура ни разу не поднималась до +30
В июле 2025 года температура ни разу не поднималась до +30 Фото:

Температура в июле 2025 года в Свердловской области рискует не подняться до +30 градусов до конца месяца. В данном случае второй месяц лета этого года войдет в антирейтинг по температурному режиму в 21 веке. Об этом заявляет синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Это будет первый июль без +30 с 2017 года. Вообще, в двадцать первом веке таких июлей было немного», — написал синоптик.

Также отмечается, что если до конца месяца температура не достигнет +30 градусов, то это собьет серию длиной в семь лет, когда воздух нагревался выше данных значений. С 2017 по 2024 год каждый июль был хотя бы один очень жаркий день. Эта серия является самой длинной за всю историю наблюдений в Свердловской области. В этом году она рискует прерваться.

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Температура в июле 2025 года в Свердловской области рискует не подняться до +30 градусов до конца месяца. В данном случае второй месяц лета этого года войдет в антирейтинг по температурному режиму в 21 веке. Об этом заявляет синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Это будет первый июль без +30 с 2017 года. Вообще, в двадцать первом веке таких июлей было немного», — написал синоптик. Также отмечается, что если до конца месяца температура не достигнет +30 градусов, то это собьет серию длиной в семь лет, когда воздух нагревался выше данных значений. С 2017 по 2024 год каждый июль был хотя бы один очень жаркий день. Эта серия является самой длинной за всю историю наблюдений в Свердловской области. В этом году она рискует прерваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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