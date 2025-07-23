Текущий июль попадет в антирейтинг по температуре в Свердловской области

Температура в июле 2025 года в Свердловской области рискует не подняться до +30 градусов до конца месяца. В данном случае второй месяц лета этого года войдет в антирейтинг по температурному режиму в 21 веке. Об этом заявляет синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Это будет первый июль без +30 с 2017 года. Вообще, в двадцать первом веке таких июлей было немного», — написал синоптик.
Также отмечается, что если до конца месяца температура не достигнет +30 градусов, то это собьет серию длиной в семь лет, когда воздух нагревался выше данных значений. С 2017 по 2024 год каждый июль был хотя бы один очень жаркий день. Эта серия является самой длинной за всю историю наблюдений в Свердловской области. В этом году она рискует прерваться.
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