Фельдшер из ХМАО спас ребенка в отпуске заграницей

Фельдшер из ХМАО Артур Фаттахов спас пятилетнего ребенка во время отпуска в Турции. Выйдя на балкон в отеле, медик услышал у соседей усиливающийся «лающий» кашель и немедленно пришел на помощь. Об этом окружной депздрав сообщил в своем telegram-канале.
Фаттахов попросил у родителей ребенка разрешения на осмотр, после чего определил у мальчика признаки аллергического стеноза гортани. «В аптечке родителей Артур нашел антигистаминное средство, которое незамедлительно дали ребенку в нужной дозировке. Затем малыша поместили в ванную, создав там «тропический» климат с помощью горячей воды, помогло облегчить дыхание», — следует из сообщения.
Отец мальчика связался с туроператором, ребенка отправили в местную больницу, где диагноз, поставленный югорским фельдшером, подтвердился. Спустя сутки после госпитализации маленького пациента выписали.
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