23 июля 2025

Врач из ХМАО спас женщину из ДНР, несмотря на отсутствие инструментов

© Служба новостей «URA.RU»
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Врач из Нижневартовска оказал экстренную помощь женщине с асцитом
Врач из Нижневартовска оказал экстренную помощь женщине с асцитом Фото:

Терапевт Нижневартовской городской поликлиники Иван Шарко смог спасти жительницу Донецкой Народной Республики (ДНР), несмотря на отсутствие необходимых инструментов. Дело в том, что у женщины был асцит — скопление жидкости в брюшной полости — и нужна была срочная откачка, однако дренажных систем для этого не было.

«Мы провели лапароцентез, но стоял вопрос: как откачивать жидкость дальше? Под рукой оказалась только система для внутривенных вливаний — ее и использовали как дренаж. Откачка шла медленно, буквально по каплям, и продолжалась почти двое суток. Постепенно состояние пациентки улучшилось. Когда потребовалось удалить дренажи, пригласили хирурга, который все аккуратно подшил и убрал», — рассказал Шарко Ugra-news.

Он добавил, что отсутствие привычного оборудования и стандартных протоколов вынуждало принимать нестандартные решения и быстро адаптироваться к рабочим условиям. Командировка в новых территориях требует не только профессиональных навыков, но и постоянной готовности к неожиданным ситуациям. По словам Шарко, для эффективной поддержки системы здравоохранения там необходима не разовая, а постоянная медицинская помощь: за короткий срок командировки сложно выстроить доверительные отношения с пациентами и коллегами.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте врачи провели операцию по спасению беременной женщины с субарахноидальным кровоизлиянием. Экстренное решение о проведении одновременного хирургического вмешательства приняли после телемедицинского консилиума с участием федеральных экспертов. Благодаря быстрой и слаженной работе удалось спасти и югорчанку, и ее новорожденную дочь.

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Терапевт Нижневартовской городской поликлиники Иван Шарко смог спасти жительницу Донецкой Народной Республики (ДНР), несмотря на отсутствие необходимых инструментов. Дело в том, что у женщины был асцит — скопление жидкости в брюшной полости — и нужна была срочная откачка, однако дренажных систем для этого не было. «Мы провели лапароцентез, но стоял вопрос: как откачивать жидкость дальше? Под рукой оказалась только система для внутривенных вливаний — ее и использовали как дренаж. Откачка шла медленно, буквально по каплям, и продолжалась почти двое суток. Постепенно состояние пациентки улучшилось. Когда потребовалось удалить дренажи, пригласили хирурга, который все аккуратно подшил и убрал», — рассказал Шарко Ugra-news. Он добавил, что отсутствие привычного оборудования и стандартных протоколов вынуждало принимать нестандартные решения и быстро адаптироваться к рабочим условиям. Командировка в новых территориях требует не только профессиональных навыков, но и постоянной готовности к неожиданным ситуациям. По словам Шарко, для эффективной поддержки системы здравоохранения там необходима не разовая, а постоянная медицинская помощь: за короткий срок командировки сложно выстроить доверительные отношения с пациентами и коллегами. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте врачи провели операцию по спасению беременной женщины с субарахноидальным кровоизлиянием. Экстренное решение о проведении одновременного хирургического вмешательства приняли после телемедицинского консилиума с участием федеральных экспертов. Благодаря быстрой и слаженной работе удалось спасти и югорчанку, и ее новорожденную дочь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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