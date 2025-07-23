Врач из ХМАО спас женщину из ДНР, несмотря на отсутствие инструментов

Терапевт Нижневартовской городской поликлиники Иван Шарко смог спасти жительницу Донецкой Народной Республики (ДНР), несмотря на отсутствие необходимых инструментов. Дело в том, что у женщины был асцит — скопление жидкости в брюшной полости — и нужна была срочная откачка, однако дренажных систем для этого не было.
«Мы провели лапароцентез, но стоял вопрос: как откачивать жидкость дальше? Под рукой оказалась только система для внутривенных вливаний — ее и использовали как дренаж. Откачка шла медленно, буквально по каплям, и продолжалась почти двое суток. Постепенно состояние пациентки улучшилось. Когда потребовалось удалить дренажи, пригласили хирурга, который все аккуратно подшил и убрал», — рассказал Шарко Ugra-news.
Он добавил, что отсутствие привычного оборудования и стандартных протоколов вынуждало принимать нестандартные решения и быстро адаптироваться к рабочим условиям. Командировка в новых территориях требует не только профессиональных навыков, но и постоянной готовности к неожиданным ситуациям. По словам Шарко, для эффективной поддержки системы здравоохранения там необходима не разовая, а постоянная медицинская помощь: за короткий срок командировки сложно выстроить доверительные отношения с пациентами и коллегами.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте врачи провели операцию по спасению беременной женщины с субарахноидальным кровоизлиянием. Экстренное решение о проведении одновременного хирургического вмешательства приняли после телемедицинского консилиума с участием федеральных экспертов. Благодаря быстрой и слаженной работе удалось спасти и югорчанку, и ее новорожденную дочь.
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