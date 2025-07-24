Челябинский губернатор Текслер возглавил Совет по искусственному интеллекту

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал главой Совета по искусственному интеллекту, который был создан в регионе для развития данного направления. Сегодня прошло первое заседание Совета, сообщили в пресс-службе правительства области.
«Мы заявили о готовности к участию в пилотных проектах Минцифры России по работе с федеральными сервисами с искусственным интеллектом. Челябинская область имеет сильные стартовые позиции и хорошие перспективы, чтобы обеспечить для себя лидерские позиции в этой сфере», — отметил Текслер.
В Челябинской области реализуются как федеральные меры поддержки IT-сектора, так и разрабатываются дополнительные региональные инициативы. Совет призван решать ключевые задачи, связанные с созданием, внедрением и развитием технологий ИИ. Эти шаги будут способствовать экономическому росту региона и повышению качества жизни ее жителей.
Как сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Григорий Борисенко, с осени прошлого года при активном участии субъектов РФ, включая Челябинскую область, были определены десять приоритетных направлений внедрения искусственного интеллекта в государственное управление на федеральном и региональном уровнях. Губернатор подчеркнул, что Челябинская область занимает лидирующие позиции по уровню цифровизации, в частности, регион получил максимальный балл по количеству наборов данных для обучения ИИ в федеральном рейтинге. В государственных органах успешно внедрены 14 решений на базе искусственного интеллекта, а также поддерживаются научные проекты в данной сфере — одобрено 12 инициатив.
Алексей Текслер особо выделил преимущества региона: развитую инфраструктуру ИКТ (широкополосным доступом к интернету обеспечено 91% домохозяйств), значительное количество IT-компаний (более 1100 организаций, из которых 231 имеют аккредитацию Минцифры РФ), а также активную подготовку IT-специалистов на базе 9 вузов и 24 колледжей. Кроме того, в регионе действуют дополнительные меры поддержки IT-индустрии — предоставляются гранты и льготная ипотека для работников сферы.
Ярослав Голуб, председатель Ассоциации IT-компаний Челябинской области, предложил создать Центр развития искусственного интеллекта для подготовки специалистов, а также Центр обработки данных. Руководители ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ имени Г.И. Носова и ЮУрГГПУ представили информацию о реализации технологий искусственного интеллекта на базе университетов.
В частности, ректор ЮУрГУ Александр Вагнер сообщил об открытии двух образовательных центров — «ВиртУМ» и «Цифровой Урал» — для подготовки высококвалифицированных кадров в сфере ИИ и IT за счет средств федерального гранта. Также был предложен проект создания киберполигона на базе будущего межуниверситетского кампуса для развития информационной безопасности. Ректор МГТУ Дмитрий Терентьев отметил внедрение искусственного интеллекта в систему среднего профессионального образования в рамках проекта «Профессионалитет» посредством создания специализированной IT-лаборатории.
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