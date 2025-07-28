28 июля 2025

Губернатор ХМАО назвал самые эффективные мэрии городов и районов

Самые эффективные мэрии в ХМАО в Сургутском районе и Покачах
© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты-Мансийск стал одним из лидеров по эффективности работы органов местного самоуправления в 2024 году
Ханты-Мансийск стал одним из лидеров по эффективности работы органов местного самоуправления в 2024 году Фото:

Губернатор Югры Руслан Кухарук назвал самые эффективные города и районы региона. В качестве бонуса шесть муниципалитетов получат гранты и дополнительные деньги поддержку направлений, которые помогли им достигнуть наивысших значений. 

«По итогам оценки эффективности работы органов местного самоуправления наилучших показателей в минувшем году достигли три района — Сургутский, Белоярский, Кондинский район. В тройке городов-лидеров — Покачи, Лангепас, Ханты-Мансийск», — следует из сообщения главы ХМАО в его telegram-канале. 

Муниципалитеты получат гранты на поддержку направлений, которые помогли им достигнуть наивысших значений. Также региональное правительство выделит городу и району, занявшим первые места, дополнительные средства на создание комфортных пространств для досуга и отдыха. 

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Губернатор Югры Руслан Кухарук назвал самые эффективные города и районы региона. В качестве бонуса шесть муниципалитетов получат гранты и дополнительные деньги поддержку направлений, которые помогли им достигнуть наивысших значений.  «По итогам оценки эффективности работы органов местного самоуправления наилучших показателей в минувшем году достигли три района — Сургутский, Белоярский, Кондинский район. В тройке городов-лидеров — Покачи, Лангепас, Ханты-Мансийск», — следует из сообщения главы ХМАО в его telegram-канале.  Муниципалитеты получат гранты на поддержку направлений, которые помогли им достигнуть наивысших значений. Также региональное правительство выделит городу и району, занявшим первые места, дополнительные средства на создание комфортных пространств для досуга и отдыха. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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