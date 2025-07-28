Губернатор ХМАО назвал самые эффективные мэрии городов и районов

Губернатор Югры Руслан Кухарук назвал самые эффективные города и районы региона. В качестве бонуса шесть муниципалитетов получат гранты и дополнительные деньги поддержку направлений, которые помогли им достигнуть наивысших значений.
«По итогам оценки эффективности работы органов местного самоуправления наилучших показателей в минувшем году достигли три района — Сургутский, Белоярский, Кондинский район. В тройке городов-лидеров — Покачи, Лангепас, Ханты-Мансийск», — следует из сообщения главы ХМАО в его telegram-канале.
Муниципалитеты получат гранты на поддержку направлений, которые помогли им достигнуть наивысших значений. Также региональное правительство выделит городу и району, занявшим первые места, дополнительные средства на создание комфортных пространств для досуга и отдыха.
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