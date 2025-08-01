Истязавшую детей воспитателя детского сада Челябинска отправили под суд

В Челябинске отправилена под суд бывший воспитатель детского сада №251, которая била и истязала своих маленьких воспитанников. Об этом сообщили в пресс-службе СК и прокуратуре региона.
"Следственными органами СК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание). Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд", — уточнили в пресс-службе регионального СК. Прокуратура региона уточнила, что речь идет о преступлениях, предусмотренных п.п. «а», «г», «д» ч.2 ст. 117 УК РФ.
Следствие установило, что в период с 9 января по 8 апреля 2025 года воспитатель детского сада систематически проявляла грубое отношение к семи воспитанникам группы в возрасте примерно двух лет. Помимо этого, 23 января и 8 апреля текущего года педагог, реагируя на непослушание, применила физическую силу к четырем из указанных детей, которые из-за своего возраста не могли оказать сопротивление.
Об инциденте в садике Челябинска стало известно в конце апреля. Родители на записях видеокамер нашли подтверждения, что детей грубо тащут за руки, бьют и запирают в темных спальнях. Прокуратура начала проверку, в полиции региона добавили, что получили обращения сразу от нескольких родителей в этой группе детского сада. При этом родители отметили, что сразу после инцидента в детском саду пропали все записи с видеокамер — их кто-то стер.
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