02 августа 2025
01 августа 2025

В Сургуте подростки устроили гонки на квадроцикле от полиции. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Другие водители помогли задержать нарушителей
Другие водители помогли задержать нарушителей Фото:

В Сургуте (ХМАО) двое подростков на квадроцикле накануне вечером пытались скрыться от сотрудников полиции. Правоохранители пытались их остановить, но юные нарушители шли на таран. Остановить их помогли автомобилисты.

«Гонки с полицией устроили сургутские подростки на квадроцикле. Они не остановились на требование на улице Аэрофлотской. Экипажи ДПС пытались взять спецтехнику в так называемую коробку. Но, мальчишки постоянно шли на таран. К погоне подключились гражданские и зажали квадрик к отбойнику», — передает telegram-канале «К-Информ».

В результате произошло небольшое ДТП, но без пострадавших. Нарушителей задержали. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс—службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) двое подростков на квадроцикле накануне вечером пытались скрыться от сотрудников полиции. Правоохранители пытались их остановить, но юные нарушители шли на таран. Остановить их помогли автомобилисты. «Гонки с полицией устроили сургутские подростки на квадроцикле. Они не остановились на требование на улице Аэрофлотской. Экипажи ДПС пытались взять спецтехнику в так называемую коробку. Но, мальчишки постоянно шли на таран. К погоне подключились гражданские и зажали квадрик к отбойнику», — передает telegram-канале «К-Информ». В результате произошло небольшое ДТП, но без пострадавших. Нарушителей задержали. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс—службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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