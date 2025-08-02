В Сургуте (ХМАО) двое подростков на квадроцикле накануне вечером пытались скрыться от сотрудников полиции. Правоохранители пытались их остановить, но юные нарушители шли на таран. Остановить их помогли автомобилисты.
«Гонки с полицией устроили сургутские подростки на квадроцикле. Они не остановились на требование на улице Аэрофлотской. Экипажи ДПС пытались взять спецтехнику в так называемую коробку. Но, мальчишки постоянно шли на таран. К погоне подключились гражданские и зажали квадрик к отбойнику», — передает telegram-канале «К-Информ».
В результате произошло небольшое ДТП, но без пострадавших. Нарушителей задержали. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс—службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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