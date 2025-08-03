03 августа 2025
02 августа 2025

В аэропорту Сургута произошла массовая задержка рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Сургута утром 4 августа произошла массовая задержка рейсов
В аэропорту Сургута утром 4 августа произошла массовая задержка рейсов Фото:

В аэропорту Сургута (ХМАО) имени Фармана Салманова произошла массовая задержка авиарейсов. Самолеты не могут вылететь в Москву, Уфу, Сочи, Пермь и Новосибирск, сообщается на сайте аэропорта.

«Москва. Шереметьево. Задержка до 10:30», — сообщается на сайте. Как сообщили URA.RU в справочной аэропорта, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна из Москвы.

Рейс в Уфу задержан до 10:40 (причина — подготовка воздушного судна). В Сочи вылет ожидается в 13:25 (позднее прибытие), Пермь — 10:10 (задержка связана с регламентом аэропорта Перми), Новосибирск в 12:15 (позднее прибытие судна).

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В аэропорту Сургута (ХМАО) имени Фармана Салманова произошла массовая задержка авиарейсов. Самолеты не могут вылететь в Москву, Уфу, Сочи, Пермь и Новосибирск, сообщается на сайте аэропорта. «Москва. Шереметьево. Задержка до 10:30», — сообщается на сайте. Как сообщили URA.RU в справочной аэропорта, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна из Москвы. Рейс в Уфу задержан до 10:40 (причина — подготовка воздушного судна). В Сочи вылет ожидается в 13:25 (позднее прибытие), Пермь — 10:10 (задержка связана с регламентом аэропорта Перми), Новосибирск в 12:15 (позднее прибытие судна).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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