В аэропорту Сургута произошла массовая задержка рейсов

В аэропорту Сургута (ХМАО) имени Фармана Салманова произошла массовая задержка авиарейсов. Самолеты не могут вылететь в Москву, Уфу, Сочи, Пермь и Новосибирск, сообщается на сайте аэропорта.
«Москва. Шереметьево. Задержка до 10:30», — сообщается на сайте. Как сообщили URA.RU в справочной аэропорта, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна из Москвы.
Рейс в Уфу задержан до 10:40 (причина — подготовка воздушного судна). В Сочи вылет ожидается в 13:25 (позднее прибытие), Пермь — 10:10 (задержка связана с регламентом аэропорта Перми), Новосибирск в 12:15 (позднее прибытие судна).
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