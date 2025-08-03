03 августа 2025

«Шах и мат»: блогер из Сургута, у которого изъяли льва, грозится завести нового питомца из Красной книги

Блогер из Сургута Амирхан Магомедов грозится завести питомца из Красной книги
© Служба новостей «URA.RU»
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Блогер планирует завести редкого питомца
Блогер планирует завести редкого питомца Фото:

Скандальный блогер из Сургута Амирхан Магомедов, у которого ранее изъяли льва, заявил о планах завести нового экзотического питомца из Красной книги. Об этом он написал в соцсетях.

«Еще животные будут — мы пошумели не единственный раз. Кто знает меня, тот хорошо понимает, что я привезу краснокнижных животных, и тогда Росприроднадзору будет очень тяжко. Увидите все сами — это будет шах и мат», — сообщил Магомедов на своей странице в Instagram* (*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

В разговоре с URA.RU блогер отказался уточнять, кого именно собирается привезти. «Пусть это останется секретом, но такого животного в Югре нет», — сказал он.

При этом президент фонда зоозащиты «Спаси меня», ветеринарный врач и эксперт ОНФ Карен Даллакян напомнил, что содержание животных из Красной книги запрещено законом. «За нахождение такого животного в частных руках без разрешения Росприроднадзора предусмотрена уголовная ответственность. А самих питомцев обязательно изымают», — пояснил он.

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Скандальный блогер из Сургута Амирхан Магомедов, у которого ранее изъяли льва, заявил о планах завести нового экзотического питомца из Красной книги. Об этом он написал в соцсетях. «Еще животные будут — мы пошумели не единственный раз. Кто знает меня, тот хорошо понимает, что я привезу краснокнижных животных, и тогда Росприроднадзору будет очень тяжко. Увидите все сами — это будет шах и мат», — сообщил Магомедов на своей странице в Instagram* (*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). В разговоре с URA.RU блогер отказался уточнять, кого именно собирается привезти. «Пусть это останется секретом, но такого животного в Югре нет», — сказал он. При этом президент фонда зоозащиты «Спаси меня», ветеринарный врач и эксперт ОНФ Карен Даллакян напомнил, что содержание животных из Красной книги запрещено законом. «За нахождение такого животного в частных руках без разрешения Росприроднадзора предусмотрена уголовная ответственность. А самих питомцев обязательно изымают», — пояснил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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