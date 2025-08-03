Скандальный блогер из Сургута Амирхан Магомедов, у которого ранее изъяли льва, заявил о планах завести нового экзотического питомца из Красной книги. Об этом он написал в соцсетях.
«Еще животные будут — мы пошумели не единственный раз. Кто знает меня, тот хорошо понимает, что я привезу краснокнижных животных, и тогда Росприроднадзору будет очень тяжко. Увидите все сами — это будет шах и мат», — сообщил Магомедов на своей странице в Instagram* (*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
В разговоре с URA.RU блогер отказался уточнять, кого именно собирается привезти. «Пусть это останется секретом, но такого животного в Югре нет», — сказал он.
При этом президент фонда зоозащиты «Спаси меня», ветеринарный врач и эксперт ОНФ Карен Даллакян напомнил, что содержание животных из Красной книги запрещено законом. «За нахождение такого животного в частных руках без разрешения Росприроднадзора предусмотрена уголовная ответственность. А самих питомцев обязательно изымают», — пояснил он.
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