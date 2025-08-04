«Заплакала от отчаяния»: сургутянка пожаловалась на хамство врача травмцентра

Жительница Сургута пожаловалась на хамство врача из травмцентра
© Служба новостей «URA.RU»
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Пациентка заявила, что врач оправил ее делать МРТ в другом месте, несмотря на острую боль
Пациентка заявила, что врач оправил ее делать МРТ в другом месте, несмотря на острую боль Фото:

Жительница Сургута пожаловалась на поведение нейрохирурга из городской травматологической больницы. По ее словам, врач не оказал необходимую помощь и грубо с ней разговаривал. Отзыв опубликован на платформе 2GIS.

«Меня по скорой с острой болью привезли в травматологию, вызвали ко мне нейрохирурга по фамилии Хулатаев. Он не осмотрел меня и отправил делать где-то МРТ. От отчаяния я заплакала, на что услышала в грубой форме не истерить и не орать. В таком состоянии я, держась за стену, еле вышла на улицу. О такой грубости и бесчеловечности не собираюсь молчать», — написала пациентка.

В Сургутской травматологической больнице URA.RU сообщили, что по данной ситуации была проведена служебная проверка. «По её результатам к сотруднику применены меры административного воздействия. Пациентке принесены извинения за сложившуюся ситуацию», — пояснили в учреждении.

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Жительница Сургута пожаловалась на поведение нейрохирурга из городской травматологической больницы. По ее словам, врач не оказал необходимую помощь и грубо с ней разговаривал. Отзыв опубликован на платформе 2GIS. «Меня по скорой с острой болью привезли в травматологию, вызвали ко мне нейрохирурга по фамилии Хулатаев. Он не осмотрел меня и отправил делать где-то МРТ. От отчаяния я заплакала, на что услышала в грубой форме не истерить и не орать. В таком состоянии я, держась за стену, еле вышла на улицу. О такой грубости и бесчеловечности не собираюсь молчать», — написала пациентка. В Сургутской травматологической больнице URA.RU сообщили, что по данной ситуации была проведена служебная проверка. «По её результатам к сотруднику применены меры административного воздействия. Пациентке принесены извинения за сложившуюся ситуацию», — пояснили в учреждении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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