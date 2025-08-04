«Заплакала от отчаяния»: сургутянка пожаловалась на хамство врача травмцентра

Жительница Сургута пожаловалась на поведение нейрохирурга из городской травматологической больницы. По ее словам, врач не оказал необходимую помощь и грубо с ней разговаривал. Отзыв опубликован на платформе 2GIS.
«Меня по скорой с острой болью привезли в травматологию, вызвали ко мне нейрохирурга по фамилии Хулатаев. Он не осмотрел меня и отправил делать где-то МРТ. От отчаяния я заплакала, на что услышала в грубой форме не истерить и не орать. В таком состоянии я, держась за стену, еле вышла на улицу. О такой грубости и бесчеловечности не собираюсь молчать», — написала пациентка.
В Сургутской травматологической больнице URA.RU сообщили, что по данной ситуации была проведена служебная проверка. «По её результатам к сотруднику применены меры административного воздействия. Пациентке принесены извинения за сложившуюся ситуацию», — пояснили в учреждении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!