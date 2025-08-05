Горожане выстроились за билетами на хоккейные игры в новом сезоне
В Екатеринбурге днем 4 августа десятки хоккейных фанатов выстроились в очереди возле касс ледовой «УГМК-Арены». Люди пришли за покупкой абонементов на новый сезон, рассказал URA.RU очевидец.
«Некоторые приехали к арене со своими стульями, возле касс люди выстраиваются по списку», — пояснил собеседник. В очередь на листочке записались порядка 60 человек.
На сайте хоккейного клуба указано, что купить билеты можно в разные даты, учитывая, к какому сектору относится болельщик. Согласно порядку продаж:
- С 1 августа по 4 августа – владельцы абонементов из секторов А и Ж;
- С 5 августа по 9 августа – владельцы абонементов из секторов Б, Е, И, Н;
- С 10 августа по 13 августа – владельцы абонементов на ряды с 0 по 4 сектора Л;
- С 14 августа по 19 августа – владельцы абонементов на ряды с 5 по 12 сектора Л и с 4 по 13 сектора Г;
- С 20 августа по 28 августа – владельцы абонементов на ряды с 13 по 19 сектора Л и с 14 по 17 сектора Г, а также владельцы абонементов из секторов В, К, М и Балконы А, Ж, Б, Е, И, Н.
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