«На берегу реки и в городе»: где снять домик для отдыха в Сургуте. Фото

ТОП-5 популярных баз отдыха в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
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Подборка самых популярных баз отдыха Сургута
Подборка самых популярных баз отдыха Сургута Фото:

В Сургуте и пригороде продолжается сезон отдыха на природе. Для тех, кто хочет провести время с друзьями, пожарить шашлыки, попариться в бане или искупаться в бассейне, работает несколько популярных баз отдыха. URA.RU собрало подборку с рейтингами на основе платформы 2гис и кратким описанием условий.

«Королевские бани»

Одна из самых высоко оцененных локаций — рейтинг 4,9. База расположена на берегу реки. Для гостей — двухэтажный коттедж, русская баня на дровах, фитобочка, караоке. На улице оборудованы бассейны, зона барбекю, летние беседки.

«Валикас»

Туристический комплекс находится в пяти минутах езды от города, также имеет рейтинг 4,9. На территории — четыре отдельных коттеджа, сауна, беседки с мангалами. Есть собственный бассейн, площадка для игры в бильярд и зоны для отдыха на свежем воздухе.

«Олимпийская деревня»

База в черте города с рейтингом 4,6. Гостям предлагают аренду домиков, купание в горячем чане или открытом бассейне. На территории есть мангальные зоны и места для отдыха небольшими компаниями.

«Глухомань»

Центр отдыха с видом на реку и лес, оценка пользователей — 4,6. В наличии — дома с панорамными окнами, русская баня, бассейн, батут. На участке оборудованы зоны для жарки мяса и уединенного отдыха.

«На Сайме»

Комплекс с рейтингом 4,5. Расположен в городе, работает круглый год. Гостям доступны банные коттеджи (около десяти), массаж, парная, а также большой летний шатер и инвентарь для активных игр на улице.

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В Сургуте и пригороде продолжается сезон отдыха на природе. Для тех, кто хочет провести время с друзьями, пожарить шашлыки, попариться в бане или искупаться в бассейне, работает несколько популярных баз отдыха. URA.RU собрало подборку с рейтингами на основе платформы 2гис и кратким описанием условий. «Королевские бани» Одна из самых высоко оцененных локаций — рейтинг 4,9. База расположена на берегу реки. Для гостей — двухэтажный коттедж, русская баня на дровах, фитобочка, караоке. На улице оборудованы бассейны, зона барбекю, летние беседки. «Валикас» Туристический комплекс находится в пяти минутах езды от города, также имеет рейтинг 4,9. На территории — четыре отдельных коттеджа, сауна, беседки с мангалами. Есть собственный бассейн, площадка для игры в бильярд и зоны для отдыха на свежем воздухе. «Олимпийская деревня» База в черте города с рейтингом 4,6. Гостям предлагают аренду домиков, купание в горячем чане или открытом бассейне. На территории есть мангальные зоны и места для отдыха небольшими компаниями. «Глухомань» Центр отдыха с видом на реку и лес, оценка пользователей — 4,6. В наличии — дома с панорамными окнами, русская баня, бассейн, батут. На участке оборудованы зоны для жарки мяса и уединенного отдыха. «На Сайме» Комплекс с рейтингом 4,5. Расположен в городе, работает круглый год. Гостям доступны банные коттеджи (около десяти), массаж, парная, а также большой летний шатер и инвентарь для активных игр на улице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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