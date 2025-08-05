В Сургуте и пригороде продолжается сезон отдыха на природе. Для тех, кто хочет провести время с друзьями, пожарить шашлыки, попариться в бане или искупаться в бассейне, работает несколько популярных баз отдыха. URA.RU собрало подборку с рейтингами на основе платформы 2гис и кратким описанием условий.
«Королевские бани»
Одна из самых высоко оцененных локаций — рейтинг 4,9. База расположена на берегу реки. Для гостей — двухэтажный коттедж, русская баня на дровах, фитобочка, караоке. На улице оборудованы бассейны, зона барбекю, летние беседки.
«Валикас»
Туристический комплекс находится в пяти минутах езды от города, также имеет рейтинг 4,9. На территории — четыре отдельных коттеджа, сауна, беседки с мангалами. Есть собственный бассейн, площадка для игры в бильярд и зоны для отдыха на свежем воздухе.
«Олимпийская деревня»
База в черте города с рейтингом 4,6. Гостям предлагают аренду домиков, купание в горячем чане или открытом бассейне. На территории есть мангальные зоны и места для отдыха небольшими компаниями.
«Глухомань»
Центр отдыха с видом на реку и лес, оценка пользователей — 4,6. В наличии — дома с панорамными окнами, русская баня, бассейн, батут. На участке оборудованы зоны для жарки мяса и уединенного отдыха.
«На Сайме»
Комплекс с рейтингом 4,5. Расположен в городе, работает круглый год. Гостям доступны банные коттеджи (около десяти), массаж, парная, а также большой летний шатер и инвентарь для активных игр на улице.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!