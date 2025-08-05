Плюшевая рулетка: реально ли вытащить игрушку в автоматах в ХМАО. Видео

URA.RU проверило, сколько нужно попыток, чтобы выиграть приз из автомата в ХМАО
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© Служба новостей «URA.RU»
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Реально ли выиграть мягкую игрушку в «автоматах-хватайках»?
Реально ли выиграть мягкую игрушку в «автоматах-хватайках»? Фото:
новость из сюжета
Проверено на себе

Автоматы с игрушками на первый взгляд выглядят как безобидное развлечение. Но за минутой детской радости может скрываться ловушка для родительского кошелька. В рубрике «Проверено на себе» журналист URA.RU выяснил, можно ли честно выиграть игрушку в Ханты-Мансийске — и сколько это стоит на самом деле.

Сколько попыток нужно для победы

Первый автомат мы с дочкой обнаружили в супермаркете. Четыре попытки стоили 80 рублей. Но результат был одинаковым: металлическая «лапа» едва касалась игрушки, которая тут же соскальзывала. Только с десятой попытки удалось вытащить небольшую игрушку. Ребенок радовался, а я гадал — это везение или программа?

Следующий автомат — в другой точке города. Сценарий почти тот же: игрушка ускользает. Лишь с 12-й попытки удалось выиграть еще одну небольшую игрушку. Всего потратили 400 рублей.

Хочешь большого мишку? Забудь, он для красоты

Крупные игрушки вытащить почти невозможно. Они сразу выскальзывают из «лап». Мелкие — тоже не подарок, но при терпении их можно подтаскивать к краю. Однако даже десятки попыток чаще всего заканчиваются ничем. Возникает вопрос: в ловкости ли дело или в силе захвата?

Как устроены автоматы

Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин пояснил URA.RU, что сила захвата может регулироваться программно. «Можно настроить, чтобы автомат отпускал игрушки в большинстве случаев. А полноценный захват срабатывает, например, только на каждой десятой попытке», — отметил он.

Стоит ли игра свеч

Выиграть игрушку из автомата в Ханты-Мансийске — можно. Но цена такой радости может оказаться выше стоимости самой игрушки. Это скорее способ развлечь ребенка, чем честная игра. Если хотите просто порадовать — купите игрушку в магазине. А если решили испытать удачу — запаситесь терпением. Автомат играет не только с вами, но и по своим правилам.

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Автоматы с игрушками на первый взгляд выглядят как безобидное развлечение. Но за минутой детской радости может скрываться ловушка для родительского кошелька. В рубрике «Проверено на себе» журналист URA.RU выяснил, можно ли честно выиграть игрушку в Ханты-Мансийске — и сколько это стоит на самом деле. Сколько попыток нужно для победы Первый автомат мы с дочкой обнаружили в супермаркете. Четыре попытки стоили 80 рублей. Но результат был одинаковым: металлическая «лапа» едва касалась игрушки, которая тут же соскальзывала. Только с десятой попытки удалось вытащить небольшую игрушку. Ребенок радовался, а я гадал — это везение или программа? Следующий автомат — в другой точке города. Сценарий почти тот же: игрушка ускользает. Лишь с 12-й попытки удалось выиграть еще одну небольшую игрушку. Всего потратили 400 рублей. Хочешь большого мишку? Забудь, он для красоты Крупные игрушки вытащить почти невозможно. Они сразу выскальзывают из «лап». Мелкие — тоже не подарок, но при терпении их можно подтаскивать к краю. Однако даже десятки попыток чаще всего заканчиваются ничем. Возникает вопрос: в ловкости ли дело или в силе захвата? Как устроены автоматы Стоит ли игра свеч Выиграть игрушку из автомата в Ханты-Мансийске — можно. Но цена такой радости может оказаться выше стоимости самой игрушки. Это скорее способ развлечь ребенка, чем честная игра. Если хотите просто порадовать — купите игрушку в магазине. А если решили испытать удачу — запаситесь терпением. Автомат играет не только с вами, но и по своим правилам.
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