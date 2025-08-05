Автоматы с игрушками на первый взгляд выглядят как безобидное развлечение. Но за минутой детской радости может скрываться ловушка для родительского кошелька. В рубрике «Проверено на себе» журналист URA.RU выяснил, можно ли честно выиграть игрушку в Ханты-Мансийске — и сколько это стоит на самом деле.
Сколько попыток нужно для победы
Первый автомат мы с дочкой обнаружили в супермаркете. Четыре попытки стоили 80 рублей. Но результат был одинаковым: металлическая «лапа» едва касалась игрушки, которая тут же соскальзывала. Только с десятой попытки удалось вытащить небольшую игрушку. Ребенок радовался, а я гадал — это везение или программа?
Следующий автомат — в другой точке города. Сценарий почти тот же: игрушка ускользает. Лишь с 12-й попытки удалось выиграть еще одну небольшую игрушку. Всего потратили 400 рублей.
Хочешь большого мишку? Забудь, он для красоты
Крупные игрушки вытащить почти невозможно. Они сразу выскальзывают из «лап». Мелкие — тоже не подарок, но при терпении их можно подтаскивать к краю. Однако даже десятки попыток чаще всего заканчиваются ничем. Возникает вопрос: в ловкости ли дело или в силе захвата?
Как устроены автоматы
Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин пояснил URA.RU, что сила захвата может регулироваться программно. «Можно настроить, чтобы автомат отпускал игрушки в большинстве случаев. А полноценный захват срабатывает, например, только на каждой десятой попытке», — отметил он.
Стоит ли игра свеч
Выиграть игрушку из автомата в Ханты-Мансийске — можно. Но цена такой радости может оказаться выше стоимости самой игрушки. Это скорее способ развлечь ребенка, чем честная игра. Если хотите просто порадовать — купите игрушку в магазине. А если решили испытать удачу — запаситесь терпением. Автомат играет не только с вами, но и по своим правилам.
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