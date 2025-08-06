Блоха в подковах и мамонт на волоске: жителей Нижневартовска зовут на необычную выставку

В Нижневартовске (ХМАО) День физкультурника отметят массовыми забегами, турнирами и фестивалем по фиджитал-баскетболу. А тем, кто предпочитает культурный досуг, предлагают увидеть микроскопические миниатюры, среди которых — подкованная блоха и мамонт на срезе волоса. Все интересные события на субботу и воскресенье — в афише URA.RU.
День физкультурника
9 августа в 9:30 у спорткомплекса «Радуга» стартует экстремальный забег. Участникам заранее направят инструкцию на электронную почту. В этот же день с 12:00 до 18:00 в «Радуге» будет работать бесплатный веревочный парк — маршруты рассчитаны на разный уровень подготовки.
Основные мероприятия запланированы на 10 августа. На стадионе «Центральный» в 9:30 начнется зарядка, в 10:00 — массовый забег. В 11:00 стартует фестиваль по фиджитал-баскетболу, а турнир по пляжному волейболу пройдет в парке у Комсомольского озера.
Выставка микрошедевров
В краеведческом музее открылась выставка работ новосибирского художника-миниатюриста Владимира Анискина. Экспонаты можно увидеть только под микроскопом. В экспозиции — подкованная блоха, верблюды в игольном ушке, портреты Белки и Стрелки, мамонт на волосе и другие. Стоимость билета — 350 рублей.
Выставка рыбацких снастей
В музее истории русского быта открыта выставка, посвящённая рыболовству в Обь-Иртышском бассейне. Посетителям покажут снасти, которые использовали местные жители. Вход свободный.
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