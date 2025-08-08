Долина ручьев и смотровые площадки: где в ХМАО сделать красивые летние фото

Ханты-Мансийский автономный округ — это не только суровая природа Севера, но и живописные места, которые летом превращаются в идеальные локации для фотосессий. URA.RU собрало восемь популярных мест для съемки в теплое время года.
Ханты-Мансийск
Одной из лучших локаций города считается природный парк «Самаровский чугас». Здесь можно сделать фото на фоне вековых кедров, лесных тропинок и ручьев, а также на смотровой площадке с видом на Иртыш. Местом притяжения туристов остается и «Археопарк» с гигантскими скульптурами мамонтов, бизонов и других древних животных.
Сургут
Для летних прогулок и фотографий горожане выбирают парк «За Саймой», где можно снять кадры на фоне деревьев или реки Обь. Любителям водных пейзажей подойдет и городская набережная. На Барсовой горе расположена тропа «ЧелоВечность» со смотровыми площадками и необычными арт-объектами.
Нижневартовск
В парке «Ягом» есть лесные тропы и оформленные фотозоны. Красивые кадры получаются и на набережной города. База отдыха «Ольгино» предлагает локации в стиле русской деревни — деревянные домики, колодцы и кареты создают атмосферный фон.
