08 августа 2025

Долина ручьев и смотровые площадки: где в ХМАО сделать красивые летние фото

Самые красивые летние фото в ХМАО получатся в лесу и на смотровых площадках
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летом в ХМАО невероятные пейзажи
Летом в ХМАО невероятные пейзажи Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ — это не только суровая природа Севера, но и живописные места, которые летом превращаются в идеальные локации для фотосессий. URA.RU собрало восемь популярных мест для съемки в теплое время года.

Ханты-Мансийск

Одной из лучших локаций города считается природный парк «Самаровский чугас». Здесь можно сделать фото на фоне вековых кедров, лесных тропинок и ручьев, а также на смотровой площадке с видом на Иртыш. Местом притяжения туристов остается и «Археопарк» с гигантскими скульптурами мамонтов, бизонов и других древних животных.

Сургут

Для летних прогулок и фотографий горожане выбирают парк «За Саймой», где можно снять кадры на фоне деревьев или реки Обь. Любителям водных пейзажей подойдет и городская набережная. На Барсовой горе расположена тропа «ЧелоВечность» со смотровыми площадками и необычными арт-объектами.

Нижневартовск

В парке «Ягом» есть лесные тропы и оформленные фотозоны. Красивые кадры получаются и на набережной города. База отдыха «Ольгино» предлагает локации в стиле русской деревни — деревянные домики, колодцы и кареты создают атмосферный фон.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ханты-Мансийский автономный округ — это не только суровая природа Севера, но и живописные места, которые летом превращаются в идеальные локации для фотосессий. URA.RU собрало восемь популярных мест для съемки в теплое время года. Ханты-Мансийск Одной из лучших локаций города считается природный парк «Самаровский чугас». Здесь можно сделать фото на фоне вековых кедров, лесных тропинок и ручьев, а также на смотровой площадке с видом на Иртыш. Местом притяжения туристов остается и «Археопарк» с гигантскими скульптурами мамонтов, бизонов и других древних животных. Сургут Для летних прогулок и фотографий горожане выбирают парк «За Саймой», где можно снять кадры на фоне деревьев или реки Обь. Любителям водных пейзажей подойдет и городская набережная. На Барсовой горе расположена тропа «ЧелоВечность» со смотровыми площадками и необычными арт-объектами. Нижневартовск В парке «Ягом» есть лесные тропы и оформленные фотозоны. Красивые кадры получаются и на набережной города. База отдыха «Ольгино» предлагает локации в стиле русской деревни — деревянные домики, колодцы и кареты создают атмосферный фон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...