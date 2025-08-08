Сотрудники месторождения в ХМАО попались на краже технических жидкостей

Двое сотрудников нефтяного месторождения в ХМАО задержаны по подозрению в краже технических жидкостей, предназначенных для обслуживания автотранспорта предприятия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
По данным полиции, представители службы безопасности предприятия обратились в правоохранительные органы после обнаружения пропажи двух бочек антифриза весом по 220 килограммов каждая, а также емкости с моторным маслом весом 175 килограммов. Правоохранители задержали двух работников месторождения 45 и 47 лет, которые признались в краже для дальнейшей перепродажи. «Похищенное имущество возвращено предприятию в полном объеме», — уточнили на официальном сайте ведомства.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Сейчас следствие продолжается, а фигуранты дела обязаны не покидать город и вести себя надлежащим образом.
