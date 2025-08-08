Кухарук поздравил жителей ХМАО с Днем физкультурника

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил спортсменов округа с Днем физкультурника. По его словам, югорчан объединяет любовь к спорту и стремление к новым вершинам.
«День физкультурника — праздник, объединяющий всех, кто любит спорт, ведет здоровый образ жизни и стремится к новым достижениям. Физическая активность давно стала неотъемлемой частью жизни югорчан — 61,4% населения регулярно занимаются спортом и физкультурой. В округе функционирует около 4 500 спортивных объектов, их количество растет с каждым годом», — пишет Кухарук в своих социальных сетях.
Также губернатор отдельно поблагодарил тренеров и наставников будущих и состоявшихся чемпионов. Редакция подготовила афишу сегодняшнего праздника. В нем расписаны такие события как, сдача нормативов ГТО и детали летнего фестиваля под открытым небом.
