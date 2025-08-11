Подход Украины и ее западноевропейских союзников, заключающийся в категорическом отказе от рассмотрения территориальных уступок, представляется малореалистичным. Об этом написал политический обозреватель газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман.
«Позиция Киева о невозможности уступки территорий принципиальна, но в нынешних условиях она нереалистична», — написал Рахман. Его мнение опубликовано в материале на сайте FT.
По его мнению, в подтверждении этих слов говорят наиболее достоверные аналитические сведения, которые указывают на то, что Украина терпит неудачи, а дефицит личного состава на передовой приобретает все более серьезный характер. Рахман указывает, что, анализируя перспективы Украины в более общем контексте, ведущие европейские государства осознают, что дискуссия не ограничивается только вопросом территорий, несмотря на значимость этой темы. Согласно его мнению, обсуждение может также затрагивать вопросы нейтралитета.
Ранее заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ и чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко рассказал, что Россия и США могут предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому вариант федерализации страны с предоставлением регионам права развивать исторические связи с Российской Федерацией. Дипломат также подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта перестает быть главным вопросом в отношениях между США и Россией, уступая место другим приоритетам.
