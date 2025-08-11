11 августа 2025

Туман накрыл свердловские трассы

Свердловские трассы из Екатеринбурга в Тюмень и Пермь накрыл туман
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Туман опустится на несколько автодорог
Туман опустится на несколько автодорог Фото:

Свердловские трассы из Екатеринбурга в Тюмень и Пермь накрыл туман 12 августа. Об этом сообщил ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 километр 196 туман и низкая видимость! Будьте внимательны!» — говорится в telegram-канале ведомства. Аналогичная ситуация и на трассе в сторону Тюмени — 239 километр автодороги Р-351 также накрыл туман.

Водителей попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим. Если у автомобилистов возникнут внештатные ситуации, их просят обращаться на горячую линию: 8-800-200-63-06.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловские трассы из Екатеринбурга в Тюмень и Пермь накрыл туман 12 августа. Об этом сообщил ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 километр 196 туман и низкая видимость! Будьте внимательны!» — говорится в telegram-канале ведомства. Аналогичная ситуация и на трассе в сторону Тюмени — 239 километр автодороги Р-351 также накрыл туман. Водителей попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим. Если у автомобилистов возникнут внештатные ситуации, их просят обращаться на горячую линию: 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...