Туман накрыл свердловские трассы

Туман опустится на несколько автодорог
Свердловские трассы из Екатеринбурга в Тюмень и Пермь накрыл туман 12 августа. Об этом сообщил ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 километр 196 туман и низкая видимость! Будьте внимательны!» — говорится в telegram-канале ведомства. Аналогичная ситуация и на трассе в сторону Тюмени — 239 километр автодороги Р-351 также накрыл туман.
Водителей попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим. Если у автомобилистов возникнут внештатные ситуации, их просят обращаться на горячую линию: 8-800-200-63-06.
