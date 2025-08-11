11 августа 2025

В Свердловской области будет тепло и дождливо

Температура днем в области будет от +21 до +26 градусов
Температура днем в области будет от +21 до +26 градусов

В Свердловской области ожидается переменчивая погода, дожди и +26 градусов. Об этом сообщает уральский гидрометцентр.

«12 августа будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман», — рассказали синоптики в telegram-канале.

Температура воздуха по области ночью опустится до +10...+15 градусов, при прояснении возможны похолодания до +7. Днем столбики термометров будут показывать от +21 до +26 градусов.

В Екатеринбурге ночь будет без существенных осадков, температура +14 градусов. Днем стоит ждать кратковременный дождь и потепление до +22.

