Власти Екатеринбурга уступили малышам здание в центре города

Зданию детского сада по адресу ул. Шейнкмана, 30А в Екатеринбурге вернули изначальную функцию — с 1 сентября туда вернутся дети. В здании 60-го года постройки изначально находились ясли. Затем 30 лет в нем располагалась администрация, в частности, отдел образования мэрии. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов приехал на открытие учреждения после ремонта, передает корреспондент URA.RU.
«Мы приняли решение отремонтировать помещение, переселили сотрудников [администрации]. Здание вернули в систему дошкольного образования. Получился великолепный детский сад. Это третье здание садика №114. Оно для самых наших маленьких посетителей, деток от года до трех лет. Рассчитан на 60 человек», — заявил Орлов. Вместе с ним на объект приехали заместитель по образованию Константин Шевченко и глава Ленинского района Элена Беруашвили.
Территорию учреждения благоустроили, высадили цветы, оборудовали спортивные площадки, оснастили их резиновым покрытием для безопасности детей. Также обустроили медицинский кабинет, пищеблок, три группы, каждая рассчитана на 20 человек.
Мэрия передала двухэтажное здание под детский сад в 2023 году. После чего на объекте начался капитальный ремонт.
