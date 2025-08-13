Экс-депутату из Златоуста Рощупкину утвердили обвинительный приговор

Челябинский облсуд 13 августа утвердил приговор бывшему депутату горсобрания Златоуста Виктору Рощупкину, осужденному за мошенничество. По словам источника URA.RU в судебной системе, наказание в виде штрафа оставили без изменения.
«Приговор в виде штрафа на сумму 800 тысяч рублей не устроил ни одну из сторон. Его обжаловали адвокат, прокурор и сам Рощупкин. Но апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Он вступил в силу», — рассказал источник.
URA.RU направило запрос в пресс-службе суда. Там сообщили, что информация будет предоставлена по мере ее поступления.
Рощупкин попал под следствие в январе 2023 года. Его обвинили в мошенничестве. Следствие считало, что он, будучи директором компании «УКНД-Златоуст», заключал договоры с фиктивными лицами, которые работу не выполняли или делали ее частично.
Всего в деле было три эпизода. По одному из них Рощупкин в 2020 году подписал договор с физлицом на выполнение работы на сумму 197,7 тысячи рублей. При этом задачу выполнил штатный сотрудник компании. Выплату же депутат (на тот момент Рощупкин был депутатом горсобрания Златоуста) оставил себе. Во втором эпизоде Рощупкин «кинул» двух коммерсантов на 161,4 тысячи рублей, указав в акте сдачи-приемки работ неверные сведения. По третьему эпизоду он расходовал на личные нужды средства, которые были выделены ему как депутату для выполнения наказов избирателей. Все эти эпизоды были доказаны в суде.
Сам же Рощупкин уверял, что непричастен к преступлениям. По его словам, он работал во благо жителей и вкладывал большие деньги для обеспечения безопасности на районе. Он просил оправдать его. Но суд остался глух и назначил ему в качестве наказания штраф в размере 800 тысяч рублей.
